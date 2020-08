PP de Jaén traslada su "apoyo incondicional" a las reivindicaciones de los olivareros ante la "grave crisis" del sector

JAÉN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha expresado su "apoyo incondicional" a las reivindicaciones de los olivareros ante la "grave crisis" del sector y estarán con ellos en la protesta convocada este viernes por las organizaciones agrarias en la Sierra de Segura para volver a reclamar medidas que garantices unos precios justos.

"Estaremos a su lado y pelearemos ante las instituciones para defender nuestro olivar", ha asegurado en una nota el presidente del partido y diputado nacional, Juan Diego Requena, quien ha aludido a demandas de los agricultores como establecer controles a los aceites que llegan de fuera de la UE.

A su juicio, "es comprensible que exijan al gobierno de España medidas que les permitan afrontar la crisis del sector tan grave que están viviendo, con una caída de los precios y una dificultad tremenda" para cubrir los costes de producción.

Requena ha añadido que el olivar en pendiente tiene unos "costes altísimos" y es "muy vulnerable", por lo que los agricultores de la comarca de la Sierra de Segura "no pueden soportar con los precios del aceite los gastos de su producción y son cientos de familias las que se están viendo seriamente afectadas". Por ello, ha considerado "más que justas" sus movilizaciones "ante un gobierno social-comunista que los ha abandonado y traicionado una vez tras otra".

En este sentido, ha apuntado que desde que en mayo de 2019 se hundieran los precios en origen del aceite "nada han hecho ni Sánchez ni Planas por revertir la situación", que se agrava en zonas como la comarca de Segura. A ello, además, ha sumado la covid-19, que ha empeorado aun más las cosas.

"A pesar de que nuestros agricultores y olivareros han estado al pie del cañón trabajando día tras día a pesar de la pandemia para que no nos falte nuestro aceite, el Gobierno de Sánchez no ha hecho más que mirar para otro lado en lugar de recompensar su esfuerzo y dedicación", ha dicho no sin criticar que los socialistas jiennenses "están totalmente callados ante esta injusta situación", demostrando que "el PSOE siempre ha sido el gran enemigo del campo y del olivar".

El dirigente 'popular' ha indicado que basta con ver "la nefasta negociación que Planas ha hecho en Bruselas de la PAC, que supondrá un recorte del diez por ciento". Sin embargo, en lugar de pelear "el ministro de Agricultura aplaude este recorte que supondré miles de euros para las familias".

"El desprecio que constantemente demuestra el gobierno PSOE-Podemos al campo y al olivar es evidente y desde el PP de Jaén no vamos a permanecer callados ni quietos", ha asegurado. Por ello, han plantado "medidas que acabasen con esta crisis", como la aprobación de medidas legislativas que reduzcan los costes de producción, beneficios fiscales para los agricultores o la reducción del 100% del IRPF para el sector, entre otras. Propuestas, según ha denunciado, que "no han sido escuchadas" por el Gobierno central porque "a los socialistas poco o nada les importa" los problemas del olivar.