PP de Jaén valora personarse en la causa por presunto montaje sobre la supuesta compra de votos denunciada por el PSOE

JAÉN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez ha convocado este lunes una Junta Directiva provincial urgente tras las informaciones acerca del "burdo montaje" que se fraguó la jornada de reflexión de las elecciones del 28M con el que "se trató de acusar falsamente al PP, y en concreto a dos concejales, de una supuesta compra de votos". "Nos preocupan las novedades que vamos conociendo a través de los medios de comunicación y estamos barajando que el partido se persone en la causa por un posible fraude electoral", ha aseverado.

Domínguez ha recordado en un comunicado que, "tras la falsa denuncia del PSOE contra Antonio Losa y Manuel Palomares --por cierto, ya archivada--, nuestros compañeros interponen otra denuncia por injurias, calumnias e imputación de un delito falso". Es entonces cuando la Policía Nacional investiga y detiene a dos presuntos culpables del montaje. Sin embargo es importante recordar que la denuncia del PSOE se archivó, quedando demostrada la honorabilidad e inocencia de los compañeros populares", ha añadido.

El presidente del PP de Jaén ha pedido "prudencia y cautela" porque "confiamos en la Policía Nacional y en la Justicia con la que estamos colaborando y a la que debemos dejar trabajar".

El presidente provincial ha afirmado que "de confirmarse todo lo que vamos conociendo a través de la prensa, exigiremos responsabilidades penales, civiles y, por supuesto, políticas", porque de ser cierto "estamos ante un hecho rastrero, cruel y vil, intentando destrozar la vida de dos personas inocentes". "Los valores del PP no son los del PSOE, "no vamos a por nadie, no queremos hundir a nadie, sabemos que detrás de los cargos políticos hay familias que sufren, pero sí pediremos responsabilidades llegando el momento oportuno", ha concluido.