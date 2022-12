PP-A lamenta que Espadas "sea el único dirigente socialista que salea aplaudir los despropósitos de Pedro Sánchez"

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha considerado que "hoy es un día negro en la historia de España" tras la aprobación de la proposición de ley para la reforma del Código Penal, y ha lamentado la falta de una "voz propia" de los socialistas andaluces y su secretario general, Juan Espadas, que "se ha convertido en el único que sale a aplaudir los despropósitos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha criticado.

Así lo ha trasladado el dirigente del PP-A en un comunicado en el que ha señalado que, "aunque hemos intentando frenar a Pedro Sánchez

denunciando este ataque a las instituciones, finalmente ha conseguido

que siga adelante la reforma exprés del Código Penal que rebaja las

penas por no respetar nuestra Constitución y utilizar el dinero público

para sus intereses políticos".

"Esos son los valores del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios", ha denunciado el secretario general del PP-A, que ha criticado que desde el Ejecutivo socialista y de Unidas Podemos "manipulan a las instituciones y creen que tienen derecho a hacerlo por estar en el poder pactando a un precio demasiado alto".

Tras subrayar que "tener la mayoría en el Congreso no es un cheque en blanco", el secretario general del PP-A ha expresado que "se echa de menos un ejercicio del poder responsable" y "un Gobierno que no vacíe las instituciones y que no cuestione los poderes del Estado".

En este sentido, Repullo ha reprochado que desde el PSOE "buscan unos privilegios que hacen que la justicia no se aplique igual a todos los ciudadanos", y ha concluido que "un político que desvía el dinero de todos, o un grupo de políticos que se niega a acatar la ley ahora tendrán un trato privilegiado frente al resto de los españoles".