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SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento en la que insta al Gobierno central --que ya será el que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre-- a que garantice la "suficiencia económica de las pensiones".

Se reclama al Ejecutivo nacional que adopte "medidas complementarias que garanticen la suficiencia económica de los pensionistas, especialmente de quienes perciben prestaciones de menor cuantía, corregir los efectos de la inflación sobre su tributación y promover, desde el consenso, una evaluación específica de la evolución de su poder adquisitivo real y de su capacidad para afrontar los gastos esenciales".

En la iniciativa del PP-A, se pide el rechazo del Parlamento "a la insuficiente acción" del Gobierno de Pedro Sánchez "para proteger el poder adquisitivo y la calidad de vida de los pensionistas, al considerar que el mecanismo legal de revalorización de las pensiones no afronta el encarecimiento acumulado de los bienes y servicios esenciales, especialmente la alimentación, vivienda, energía y cuidados personales, lo que se ha agravado por la falta de una adecuada actualización de determinados parámetros del IRPF, que incrementa la carga tributaria sobre revalorizaciones nominales destinadas únicamente a compensar la inflación, reduciendo su efecto sobre la renta disponible".

Otra demanda recogida en la iniciativa es que el Ejecutivo nacional adopte medidas fiscales y económicas efectivas para "reducir el coste de la cesta de la compra, incluyendo reducciones selectivas y temporales del IVA de los productos alimentarios esenciales".

En relación con el problema del acceso a la vivienda, se reclama al Gobierno central que revisar las disposiciones estatales que puedan desincentivar la oferta residencial, reforzar la seguridad jurídica, facilitar la financiación de nuevas promociones, incentivar la movilización de viviendas y suelo para uso residencial e impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y el sector privado, un programa efectivo y presupuestariamente dotado para incrementar la oferta de vivienda asequible, orientado a reducir el esfuerzo económico que soportan las familias para acceder a una vivienda digna.

Asimismo, respecto a la suspensión de la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), se pide que el Parlamento exprese su rechazo "a la insuficiente respuesta del Gobierno de España ante las graves consecuencias económicas y sociales derivadas de la interrupción" de esa conexión, así como a la "falta de medidas específicas para afrontar los perjuicios ocasionados al sector turístico, la hostelería, el comercio, los congresos y otras actividades empresariales, además de las restricciones a la movilidad laboral, profesional y familiar de los ciudadanos, comprometiendo la conectividad de Andalucía, perjudicando su competitividad y ocasionando pérdidas de actividad económica y oportunidades de empleo, especialmente en los sectores más dependientes del transporte ferroviario".

En este sentido, se insta al Ejecutivo nacional a "garantizar alternativas de movilidad suficientes, restablecer las conexiones ferroviarias con plenas garantías de seguridad y la máxima celeridad técnicamente posible, establecer un calendario público y verificable de recuperación del servicio, evaluar de forma rigurosa y territorializada los perjuicios económicos ocasionados" y a la aprobación de un "plan extraordinario de apoyo y compensación para las empresas y autónomos afectados que acrediten daños efectivos, sin perjuicio de las responsabilidades e indemnizaciones que legalmente correspondan".