PP-A pedirá en el Parlamento que el Gobierno garantice la continuidad del programa estatal de auxiliares de conversación

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Parlamento andaluz en la que se reclama al Gobierno central que garantice la continuidad del programa estatal de auxiliares de conversación en Andalucía.

Concretamente, en la iniciativa se pide la coordinación de actuaciones por parte de los ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes; de Trabajo y Economía Social, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con el fin de garantizar la continuidad del programa estatal de auxiliares de conversación en Andalucía en "las mismas condiciones que en el resto de comunidades y con un marco estable que evite cualquier discriminación hacia su alumnado y profesorado".

Según el PP-A, el programa de auxiliares de conversación extranjeros en España, desarrollado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, constituye una iniciativa estratégica de cooperación educativa internacional destinada a mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras y a favorecer el intercambio cultural.

Añade que, gracias a este programa estatal, estudiantes extranjeros colaboran en los centros educativos españoles, reforzando el aprendizaje oral del alumnado, impulsando la motivación por el estudio de idiomas y acercando al aula la cultura, las costumbres y las tradiciones de sus países de origen.

Al mismo tiempo, según se añade en la iniciativa, los auxiliares perfeccionan su conocimiento del español, lo que contribuye a su desarrollo profesional y a la difusión internacional de nuestra lengua y cultura.

El PP-A explica que el Ministerio de Educación es el único responsable de diseñar el programa, convocar y seleccionar a los auxiliares y determinar el número asignado a cada comunidad autónoma, que es la que "asume la mayor parte de la financiación" y en ningún caso interviene en la selección ni tiene capacidad de decisión sobre las bases del programa.

Se señala que también es el Ministerio de Educación el que determina las condiciones con las que los auxiliares de conversación participan en la administración autonómica, donde prestan su colaboración con un visado de estudiante, sin ninguna relación laboral con la administración que los acoge y, por ello, no reciben un salario, sino una subvención.

Según el PP-A, desde el curso 2006-2007, Andalucía ha participado en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas, consolidando este programa como un pilar fundamental para la internacionalización educativa y la mejora de las competencias lingüísticas y culturales de nuestro alumnado, y para el curso 2025-2026, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional había previsto la incorporación de 1.806 auxiliares de conversación en los institutos públicos andaluces.

"Sin embargo, la continuidad del programa en Andalucía se ha visto comprometida por la intervención del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha sido de oficio y únicamente en relación con los auxiliares financiados por la Junta", según el PP-A, que añade que esta "falta de coordinación en el seno del estado respecto al programa de auxiliares de conversación ha afectado exclusivamente a Andalucía, generando un agravio respecto al resto de comunidades autónomas".

Por ello, el PP-A reclama una actuación inmediata y coordinada del Gobierno central para garantizar que Andalucía pueda mantener su "adhesión al programa en las mismas condiciones que el resto del país, evitando así un perjuicio a la comunidad educativa andaluza".