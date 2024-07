PP pide acabar con "el ninguneo y el menosprecio" ferroviario a la provincia de Jaén

JAÉN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González, ha pedido acabar con "el ninguneo y el menosprecio" ferroviario a la provincia. Lo hace tras el último "incidente, grave, muy grave", que ocurrió el este lunes en un tren que une la capital de España con Jaén cuando los viajeros tuvieron que esperar cuatro horas en Madrid.

"Gente mareada, sin agua, a temperaturas insoportables, del que se han hecho eco los medios a nivel nacional", ha dicho González en un comunicado en el que ha tachado de "vergonzoso" que Jaén esté en las noticias nacionales "porque somos el vagón de cola de este país, porque somos ninguneados, maltratados y menospreciados".

Ha añadido que los jiennenses no merecen que "cada dos por tres" los trenes Jaén-Madrid "sufran retrasos y averías constantes" y ha pedido soluciones urgentes porque a "Pedro Sánchez le da igual el tiempo de los jiennenses, para él sus horas no valen nada, los jiennenses no valemos nada para el PSOE".

González ha calificado de "inhumano" lo que vivieron el lunes los pasajeros en la estación de Atocha, con "cuatro horas de retraso, sin información, sin agua y con mucho calor". La dirigente popular ha exigido a Sánchez que "ponga fin a este maltrato a los jiennenses", porque con cada incidencia que sufren los "escasos y arcaicos servicios ferroviarios de Jaén" se evidencia "la dejadez a nuestra ciudad y a nuestros vecinos, porque somos los ciudadanos quienes sufrimos continuamente las consecuencias de la pésima situación ferroviaria".

Por eso, ha dicho que desde el PP van a "seguir exigiendo" al Gobierno de España "trenes dignos para Jaén, ya". Además, ha hecho un llamamiento a la sociedad jiennense para que se sume al Manifiesto por la mejora del ferrocarril en la provincia de Jaén, y así reivindicar "conexiones y trenes dignos", constituyendo una Mesa por el ferrocarril en Jaén, que "refleje este respaldo social y ejerza la interlocución con las administraciones".