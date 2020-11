PP pide a Entrena que "no presuma” de gestión transparente en la Diputación de Granada y conteste "preguntas pendientes"

GRANADA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo popular en la Diputación de Granada, Carmen Lidia Reyes, ha pedido este domingo al "adalid de la transparencia", en alusión al presidente de la Diputación, José Entrena (PSOE), que "no presuma de la gestión transparente que quiere vender en la institución, predique más con el ejemplo" y conteste las "preguntas pendientes" de los grupos políticos.

En este sentido, Reyes detalla en un comunicado que en 2020 el grupo popular ha planteado 34 preguntas a través de nota interior de servicio, de las cuales 13 están "aún pendientes" de contestación y el resto han sido contestadas con respuestas "breves, evasivas y carentes de la información concreta por la que se le preguntaba".

"Nos congratulamos de que José Entrena haya vendido, con una diferencia de pocos meses casualmente cuando el estudio debería ser anual, que la Diputación de Granada es la primera en el ranking de transparencia, según una empresa privada y no un organismo público que lo acredite, pero para el grupo popular esa transparencia brilla por su ausencia", recrimina Reyes.

Igualmente, plantea que ésta será la tónica "habitual" con el resto de grupos respecto a las preguntas y notas interiores de servicio que se presenten, "lo cual haría bajar bastantes puntos del ranking de transparencia encargado a una empresa privada".

La portavoz adjunta del grupo popular lamenta que José Entrena "envuelva" su gestión de "tal secretismo" y le ha reprochado que "no es momento de eso". Así, ha hecho alusión a las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia y de las que se informa a los grupos políticos "a través de los comunicados publicados en los medios de comunicación".

"Conocimos el fracasado Plan Granada de Entrena para la recuperación económica de la provincia con pocas horas de diferencia que los medios de comunicación. Y eso no es transparencia, es obstruccionismo a nuestra labor de oposición", afea Reyes.

No obstante, se ha preguntado si el "ocultismo" con el que el presidente socialista de la Diputación pretende llevar su gestión "se debe a que no quiere que los grupos fiscalicen sus decisiones o que realmente no hay nada que fiscalizar, dada la parálisis e inacción que siempre ha caracterizado al gobierno de José Entrena".