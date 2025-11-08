PP-A pide en el Parlamento que Gobierno apruebe un plan para autónomos y no repercutan IVA a ingresos hasta 85.000 euros

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, en una imagen de archivo en el Pleno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía debate el próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular con la que reclama al Gobierno un Plan Integral de apoyo al empleo autónomo, que debería incluir once medidas, entre ellas, la trasposición de la Directiva de la Unión Europea 2020/285 para que los autónomos con ingresos anuales inferiores a los 85.000 euros accedan al IVA franquiciado, que propicia que no deban repercutirlo en sus servicios y productos.

Busca el PP también "simplificar las obligaciones tributarias" de este colectivo y que de esa forma se reduzca "la frecuencia y complejidad" de las declaraciones fiscales para que presenten "una o dos declaraciones de IVA al año en lugar de hacerlo cada trimestre".

Entre las medidas plantean la reducción y simplificación de trámites administrativos para recortar "la carga burocrática" para pymes y autónomos.

Quiere la iniciativa un plan de relevo generacional que propicie "la transmisión de un negocio ya existente y que no tenga posibilidad de sucesión" para propiciar la continuidad de "un negocio que ya está en marcha". En este sentido propone ampliar la figura del autónomo colaborador para los no familiares en caso de sucesión.

En el paquete de medidas sociales reclama un cambio normativo para los autónomos con pluriactividad para que éstos reciban "de manera inmediata, automática" sus excesos de cotización de ejercicios previos, así como que quienes sean deudores con la Seguridad Social "puedan acceder a cobrar la pensión que les corresponda" y en esa misma línea que haya más flexibilidad para el cobro de la prestación por cese de actividad y que sea entonces "un verdadero derecho al paro".

MEDIDAS FISCALES

Entre las medidas fiscales propone el Grupo Popular "revisar a la baja" la tributación de los autónomos, con un ajuste a la inflación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); una tarifa cero para todos los nuevos autónomos y se bonifiquen el 100% de cotizaciones sociales en su primer año de actividad, que plantea su extensión hacia un segundo año si sus ingresos son los del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y son menores de 35 años.

También propone "reglas claras" para las deducciones de gastos esenciales de su actividad, donde contabiliza los relacionados con vehículos, suministros domésticos, transporte, manutención o atenciones a clientes al señalar que afectan a las cotizaciones a la Seguridad Social por cuanto "se calculan en base a los rendimientos netos".

La última iniciativa se encamina a ofrecer "una verdadera segunda oportunidad" para los autónomos que "fracasan y quieren volver a iniciar una actividad".

La Proposición no de Ley del Grupo Popular pretende recabar el apoyo de la Asamblea legislativa autonómica para que exprese su rechazo a cualquier propuesta de aumentar las cotizaciones sociales de los autónomos que sean "injusta, desproporcionada y perjudicial para el tejido productivo y el empleo".

Propone al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que inicie "un diálogo real" con las asociaciones del sector para diseñar un sistema de cotización "adaptado a la situación económica", de manera que sea "el sistema de cotización por ingresos reales", contrario a "una presión fiscal insostenible", antes de plantear "resolver los problemas y errores" del nuevo sistema de cotización y la regularización de cuotas correspondiente al ejercicio 2023.

En este mismo sentido plantea "prorrogar las cuotas vigentes en 2025 para el ejercicio 2026" para no superar el incremento del IPC de 2025.

Demanda la iniciativa del Grupo Popular que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos con los autónomos en 2023, por cuanto habla de "reformas pendientes" mientras apela a aspectos como "la equiparación de la protección social del colectivo con la de los asalariados".

Busca el Grupo Popular que la Cámara autonómica rechace "la política fiscal desproporcionada" del Gobierno con los autónomos al argumentar que "en los últimos siete años se ha traducido en una creciente carga impositiva", además de sumirles en "falta de estabilidad y de seguridad jurídica".