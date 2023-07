PP pide al PSOE que aclare si su cabeza de lista al Congreso en Jaén está investigado en el caso del ‘Tito Berni'

JAÉN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha pedido al PSOE que aclare si su cabeza de lista al Congreso por Jaén, Juan Francisco Serrano, está siendo investigado bajo secreto de sumario por un "feísimo caso de corrupción como es el del Tito Berni".

Domínguez se basa por lo publicado en "varios medios de comunicación" para pedir aclaraciones. "No es la primera vez que lo relacionan, ya hace unos días el ABC sacaba fotos de Serrano en uno de esos locales", por lo que "ha llegado el momento de explicarse, ya no pueden permanecer callados, Serrano y Paco Reyes deben de darle explicaciones a los ciudadanos de esta provincia".

Domínguez considera que tanto el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, como el candidato Juan Francisco Serrano, tienen que explicar "qué vinculación hay, supuestamente y según los medios de comunicación, entre el candidato socialista y el Tito Berni".

"No nos vale el silencio, Jaén merece explicaciones, más aún a 48 horas de unas elecciones", ha dicho Domínguez en un comunicado, en el que apunta que "ni siquiera Sánchez ha sido aún capaz de explicar el denominado caso Mediador, un caso de corrupción y mordidas en el que participó, al menos, el diputado socialista Tito Berni".

"El Gobierno lleva muchos meses tapando este gravísimo caso, del que no ha depurado ninguna responsabilidad política. Serán los españoles los que respondan con sus votos al silencio del PSOE con la corrupción", ha dicho el presidente provincial.

"No somos jueces y no vamos a juzgar a nadie porque no nos corresponde, no somos nosotros precisamente el partido al que le gusta embarrar y crispar a los ciudadanos y menos a dos días de las elecciones, pero sí vamos a exigir muchas explicaciones". Porque por desgracia, ha dicho el dirigente popular.

Asimismo, se ha mostrado confiado en que "por una vez Jaén no se vincule a la corrupción socialista porque no hay que olvidar que Serrano únicamente está siendo investigado, pero ya hay muchos socialistas condenados por los casos mencionados".

En este línea, ha concluido señalando que "Serrano no solo es el número 1 al Congreso por el Partido Socialista de Jaén si no que es uno de los hombres fuertes de Sánchez y por tanto representa a ese socialismo y ese sanchismo que tanto daño le ha hecho a nuestra tierra".