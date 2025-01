El PP pide al PSOE que dedique "más tiempo a resolver los problemas" de Jaén: "Viene con pocas ganas de trabajar"

JAÉN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén Carmen Colmenero ha pedido al PSOE que dedique "más tiempo a resolver los problemas" de Jaén. Así, ha afeado la ausencia de representantes del citado partido en el acto de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la nueva vía ciclista de la Ronda Sur, ya que lo primero que demuestra es que "el nuevo equipo de gobierno viene con pocas ganas de trabajar si dicen que a las 14,30 horas ya no es horario laboral".

La edil, anteriormente responsable del Área de Urbanismo, ha indicado en un comunicado que "muy al contrario en los gobierno del PP, tanto en su momento en el Ayuntamiento como en la Junta, se trabaja las 24 horas del día los siete días de la semana". En este sentido desde el PP han lamentado que el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández Palomino, no han acompañado este lunes a la consejera en la visita a la nueva vía ciclista.

"Una obra ejecutada y cofinanciada por la Junta de Andalucía, mal que le pese a los socialistas, que parece que siguen sin enterarse que aunque una obra esté financiada con fondos europeos, como es este caso, lo que no cuentan es que estas obras se ejecutan por el gobierno de Juanma Moreno y gracias al compromiso del presidente andaluz con Jaén", a este respecto ha indicado que "antes también venían fondos europeos y sin embargo a Jaén llegaban muy pocas obras, porque los socialistas los dedicaban a otras provincias y dejaban olvidada a Jaén".

Colmenero ha señalado que es "muy triste ver como el PSOE y Millán querían el gobierno municipal solo para hacer guerra contra la Junta y contra Juanma Moreno, no les importa ni les preocupa Jaén". Además, ha indicado que "es curioso que se quejen de haberse enterado del acto de este lunes el pasado viernes" y "resulta llamativo que ni Millán ni ninguno de sus concejales tuviese un hueco en su agenda para estar presentes en el acto, a saber cuáles eran sus ocupaciones".

No obstante, ha reseñado la edil popular, "fueron muy ágiles para organizar ayer mismo una visita al mismo carril bici acompañados del subdelegado. Muy curioso que ambas instituciones tuviesen hueco en su agenda, parece que si es para ir contra la Junta, se hace un esfuerzo aunque sea en día no laborable para los socialistas". Además desde las filas populares han señalado que a la visita del alcalde y del subdelegado ayer, que asistieron en su calidad de representantes de la administración local y estatal, "no tuvieron la deferencia de invitar a la administración andaluza que ejecutaba la obra y que además la cofinancia, lo cual demuestra su escaso talante de respeto institucional".

La edil popular también ha criticado al grupo de Jaén Merece Más por no asistir al acto de la consejera. Para Colmenero su ausencia revela que los concejales de esa formación "se doblegan de nuevo a la voluntad del PSOE, su socio de gobierno". "Parece que les han impuesto que boicoteen a los consejeros", ha expuesto.

Para finalizar Colmenero ha pedido a Millán que rectifique "que mañana mismo pida disculpas a la consejera por no haberla acompañado ningún concejal del equipo de gobierno" y al mismo tiempo que "cambie su forma de actuar", ya que con estas formas "su imagen de alcalde queda por los suelos, pero lo que es mucho peor y lo que de verdad nos preocupa, es que deja muy mal la imagen de la ciudad que no merece un alcalde con estos comportamientos".