PP pregunta si "ha fallado" la gestión para lograr escuelas taller en Jaén capital y dice que seguirá peleando por ellas

JAÉN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha preguntado si la gestión para lograr escuelas taller para la capital "ha fallado" y "no cumplían algún requisito", al tiempo que ha asegurado que van "a seguir peleando" por ellas.

Así lo ha indicado este viernes el presidente provincial, Erik Domínguez, a preguntas de los periodistas después de que Jaén sea la única capital andaluza que no recibe fondos de la Junta para este tipo de iniciativas, en una convocatoria al que el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) presentó tres proyectos.

Este organismo está gestionado por Jaén Merece Más (JM+), socio de gobierno del PP en la capital y en el que esta situación ha causado malestar, que se une a otros desencuentros como la relativa a una posible subida de impuestos, por lo que también ha sido cuestionado.

"Sé que una pregunta quizás también acertada a los compañeros, y digo compañeros porque son compañeros y en algunos casos amigos, sería hacer entender por qué se han quedado las escuelas taller de Jaén fuera, a ver si es que no cumplían algún requisito y esa gestión ha fallado. Habría que verlo. En cualquier caso, lo vamos a seguir peleando, como no podía ser de otra manera", ha afirmado Domínguez.

Frente a ello, ha destacado los 700.000 euros del plan de empleo que el Gobierno autonómico "ha concedido a Jaén, la ciudad que más inversión ha tenido para planes de empleo en toda Andalucía".

"Pero entiendo y recojo el guante de que los compañeros de Jaén Merece Más y, de hecho, el compromiso de este equipo de gobierno local y de los compañeros que componemos el Partido Popular de Jaén no es otro que pelear por los intereses de esta provincia", ha subrayado.

Al hilo, ha reconocido que en el presupuesto para 2024 pudieron "estar de acuerdo en cuanto a que faltaban cosas" y, "precisamente por eso, con mucha antelación", se le ha trasladado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que es la hora de Jaén".

"El presidente ha recogido el guante y me ha dado su palabra. Yo entiendo que, efectivamente, deberíamos esperar los presupuestos para ver si esa palabra se cumple. Yo entiendo, y no es que lo entienda, es que estoy completamente convencido que lo hará", ha manifestado sobre unas cuentas que JM+ ha situado como clave para plantearse mantener o no su apoyo al PP en Jaén.

En todo caso, el dirigente 'popular' ha considerado también que "le corresponde al Gobierno de España hacer su parte" en materia de inversiones y, además, resolviendo el "déficit presupuestario enorme" que sufre Andalucía.

DEMANDAS AL GOBIERNO

En este sentido, el presidente del PP jiennense se ha referido a proyectos pendientes en la provincia y que Moreno incluyó en las 100 medidas que trasladó al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en su reciente reunión en Moncloa.

En primer lugar, ha subrayado la necesidad de disponer de "una red de tren del siglo XXI", que incremente los servicios entre Jaén, Sevilla y Madrid y coordinando estos con los AVE a Madrid, Sevilla y Málaga. "Esto debe ser una prioridad para Sánchez y, si no lo es, el PP tomará medidas", ha apostillado.

A ello ha sumado la terminación de la autovía A-32 hasta Albacete, la mejora de las A-44 y A-4 o la A-81 Córdoba-Granada a su paso por la comarca de Alcalá la Real. También ha reclamado el desarrollo de grandes proyectos de mejora de la potencia eléctrica.

"El Gobierno de Andalucía solicita actuaciones de mejora de la red que suponen una inversión de 544 millones de euros que, aunque benefician a todas las provincias, ponen énfasis en infraestructuras que tienen gran impacto en Jaén", ha afirmado.

CETEDEX

Sobre otro proyecto del Gobierno, el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Ctedex) que el Ministerio de Defensa promueve en Jaén capital, Domínguez ha pedido que la Junta de Andalucía tenga una "participación activa".

Al respecto, ha apuntado que al Ejecutivo andaluz "no se le ha invitado a ninguna reunión estratégica" y "solamente, a través de una comisión mixta" tiene representación, "pero como mero invitado".

Ha considerado, además, que "parte de esa desconfianza inicial" del Partido Popular hacia el Cetedex --fue cuestionado por dirigentes del PP provincial y andaluz-- "tiene mucho que ver con que desde el minuto uno a la Junta se le apartó del proyecto".

"No se entiende esta deslealtad institucional. Pero bueno, Juanma Moreno ha ofrecido mano tendida. Yo entiendo que esto será recogido, no entiendo por qué no habría de hacerlo. Confiemos en ello", ha declarado.

Por otra parte, Domínguez ha lamentado que la provincia de Jaén se vea "otra vez envuelta en un presunto caso de corrupción del PSOE", con dos exconsejeros de la Junta procesados en la causa sobre la automovilística linarense Santana Motor.

Frente a ello, ha reivindicado la apuesta del actual Gobierno andaluz por Linares y por la revitalización de su industria, con la cesión de terrenos del parque empresarial Santana y la inversión de 6,4 millones en él o el anuncio de "nueve millones más" para este espacio, así como el trabajo para atraer empresas, como las de origen chino que están interesadas en instalarse en la ciudad.