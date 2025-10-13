El PP reprocha a la Diputación de Jaén "su olvido de la comarca de Segura" y pide inversiones "reales, de calado"

JAÉN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo 'popular' en la Diputación de Jaén, Nicolás Grimaldos, ha criticado este lunes el abandono sistemático de la comarca de la Sierra de Segura por parte del equipo de gobierno socialista y ha exigido "inversiones reales y de calado" que respondan a las demandas vecinales, no a fotos y titulares vacíos.

Grimaldos ha puesto como ejemplo "la reciente y 'pomposa' visita del presidente Paco Reyes, que anunció una ayuda de apenas 15.000 euros en Torres de Albanchez para financiar un depósito que permita llenar cubas de agua, una cantidad testimonial frente a las verdaderas necesidades de la comarca".

"15.000 euros para la foto, no sabemos si los mismos que ha recortado a Segura de la Sierra del Festival del Aire; el resto, proyectos urgentes aparcados en el olvido", ha ironizado Grimaldos, quien ha expuesto que la comarca quedó fuera de partidas importantes destinadas a infraestructuras hidráulicas, más de cinco millones de euros, y de las subvenciones a deportivas y culturales y de otras inversiones que "sí cuentan con varios millones en presupuesto mientras aquí no llega nada tangible".

Además, Grimaldos ha acusado a Reyes de practicar "un sectarismo cómodo y una memoria a la carta": "Durante su visita el presidente culpó al Gobierno andaluz del retraso en la construcción de un punto de acopio de restos de obra, argumentando problemas con una parcela propuesta por el Ayuntamiento; lo que 'olvidó' decir es que la negativa se remonta a 2016, cuando gobernaba el PSOE en la Junta, y que desde entonces ha habido tiempo más que de sobra para buscar soluciones, no para lanzar excusas".

El diputado del PP también ha apuntado que no dijo "ni una palabra" sobre otras demandas estratégicas de la comarca, como la construcción de un pabellón cubierto o la inclusión de la toma de agua potable de la presa de Siles en el Plan Urgente de Obras Hidráulicas, una omisión que el PP califica de "oportunidad de oro perdida" dado que la presa dispone de 1,12 hectómetros cúbicos destinados al abastecimiento humano en la Sierra de Segura.

Por todo ello, los 'populares' exigen a la Diputación que "deje de dedicarse al marketing de microayudas y ponga en marcha de una vez actuaciones de verdadero impacto como levantar el punto de acopio, ejecutar el pabellón cubierto, garantizar la toma de la presa de Siles y desbloquear las inversiones pendientes en toda la comarca".

"La Sierra de Segura necesita una discriminación positiva, no migajas ni titulares; lo que hace falta son partidas presupuestarias y fechas de ejecución, no postureo", ha concluido Grimaldos.