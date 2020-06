PP-A propone eliminar el Ministerio de Educación si no es capaz de fijar criterio común para volver a las aulas

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha considerado este miércoles que si el Ministerio de Educación no es capaz de establecer unos criterios comunes para la vuelta a las aulas a partir de septiembre, que sea "eliminado" porque ese estará poniendo de manifiesto que "no sirve absolutamente para nada".

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha criticado que, hasta el momento, el Ministerio de Educación no se haya ocupado de poner sobre la mesa un plan claro para todas las comunidades sobre la vuelta a las aulas en septiembre, garantizando la seguridad de los alumnos y de los docentes.

Ha recalcado que si el Ministerio de Educación no es capaz de hacer eso, "para qué existe" y "qué sentido tiene" esa gran estructura ministerial. En su asunto tan sensible el criterio no puede ser que cada comunidad "haga lo que pueda y se busque la vida".

Nieto ha querido dejar claro que el PP-A nunca va a plantear la devolución de competencias de educación al Estado, pero sí que se justifique la existencia de una estructura como es el Ministerio de Educación en una situación límite como la que estamos viviendo, planteado unos criterios comunes para todas las comunidades de cara al inicio del curso escolar en septiembre.

"Si no lo hace, lo que se tendría que hacer es eliminar el ministerio, porque pare qué está si no actúe en una situación como la actual", ha dicho.

Ha defendido que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está tratando de abordar este asunto de manera coordinada y ordenada, contando con la comunidad educativa, y siguiendo patrones similares al de otras regiones, pero, sin duda, el criterio común tiene que venir del Ministerio, cuya titular, Isabel Celaá, tiene una actitud "evasiva e irresponsable". de la ministra de educación.

Asimismo, ha querido dejar claro que ninguna comunidad tiene competencias exclusivas en materia de educación y que por eso existe el Ministerio de Educación, que tiene que garantizar en estos momentos unos criterios homogéneos para todos los territorios y no que cada uno "haga lo que le dé la gana" de cara a la vuelta a las aulas.