PSOE-A urge a Junta a "hacer lo que esté en sus manos" para "garantizar la seguridad" sanitaria en la vuelta a clase

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha emplazado este miércoles al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) a que haga "todo lo que esté en sus manos" para "garantizar la seguridad de los alumnos" en el inicio del próximo curso escolar, marcado por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha solicitado el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha subrayado que, de cara a la vuelta a clases presenciales a partir de septiembre, la Junta tiene "ahora mismo la capacidad de hacer cualquier cosa si hay voluntad política" para ello, "desde desdoblar las clases, contratar profesores o habilitar espacios en los que habitualmente no se dan clase".

En ese sentido, ha subrayado que el Gobierno andaluz cuenta con "herramientas más que suficientes", así como con técnicos "más que cualificados" en sus consejerías, para abordar esta cuestión, y es el Ejecutivo "el que tiene que poner encima de la mesa una propuesta seria más allá" de decir "que el curso va a empezar en septiembre con normalidad".

Fiscal ha criticado así que la Junta sigue "sin tener un plan para el inicio del curso escolar en septiembre", y "lo único que sabemos es que quiere que empiece con total normalidad", lo que ha llevado al socialista a preguntarse si eso significa que desde la Administración andaluza "no van a hacer absolutamente nada, teniendo en cuenta las circunstancias que vivimos todavía y van a durar en el tiempo, según los expertos", en referencia a la pandemia del coronavirus.

"NO SE PUEDE ACTUAR COMO SI NO HUBIERA PASADO NADA"

En ese sentido, Fiscal ha enfatizado que "no se puede actuar como si aquí no hubiera pasado nada", porque "seguimos padeciendo una pandemia" y "hay peligro de rebrote si no nos ajustamos todos los ciudadanos a determinadas conductas, y si las administraciones no ponen las herramientas al servicio de la ciudadanía para impedir que haya un rebrote".

Por eso, ha insistido en emplazar a la Junta a que elabore "una propuesta seria que garantice la seguridad de los alumnos", y que, en opinión del PSOE-A, "tiene que pasar por la contratación de profesores para bajar la ratio y que los alumnos guarden la distancia social que todas las autoridades sanitarias siguen pregonando como indispensable para evitar rebrotes".

Por otro lado, el representante socialista ha remarcado que la Junta "le ha dado un tajo al presupuesto de educación de 14,5 millones de euros", mediante "una nueva modificación presupuestaria que recorta el personal, lo que explica la falta de cobertura de vacantes de docentes durante la pandemia", según ha añadido.

"DEJACIÓN DE FUNCIONES" DE LA JUNTA

El portavoz socialista también ha traslado la "enorme preocupación" de su partido por la "dejación de funciones absolutamente intolerable" de la Junta "en los primeros días" después de que recuperar el "mando" de la gestión de la crisis --en la Fase 3 de la 'desescalada'--, porque, en lo que va de semana, "el mirar para otro lado o la inacción han sido las características fundamentales" del proceder del Gobierno que preside Juanma Moreno, al que el PSOE-A ve "desnortado, sin arremangarse e indolente".

Fiscal ha aseverado que Moreno "se ha quedado sin excusas para culpar al Gobierno de España", pero "lo que ha venido haciendo hasta ahora", que es "esperar a que otros hicieran su trabajo, ahora lo está haciendo con mayor desfachatez si cabe", de modo que "quiere que las demás administraciones le sigan haciendo su trabajo en vez de arremangarse para que Andalucía recupere la normalidad lo antes posible".

En esa línea, el portavoz socialista ha criticado que "Andalucía sigue sin contar con un plan de movilidad que asegure los traslados interprovinciales y que garantice la seguridad cuando encaramos un puente importante en muchas provincias", en alusión al del Corpus, así como "sin una planificación seria, coordinada con otras administraciones, para las playas".

"A día de hoy, 10 de junio, sólo sabemos que el Gobierno de España se ha tenido que echar hacia adelante para abordar los viajes a las playas durante este puente y hacerlo de una manera especial", según ha puesto de relieve el portavoz del PSOE-A, quien ha incidido en que será el Ejecutivo central, pese a que "las competencias ya son de la Junta, el que asumirá la vigilancia de las playas en el puente del Corpus", mientras "los ayuntamientos del litoral harán lo que puedan por su parte para también intentar garantizar la seguridad de los miles de turistas que se desplazarán este puente hacia el litoral de Andalucía".

Por otro lado, el portavoz socialista también se ha referido a la dimisión del gerente del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga, José Antonio Medina, para subrayar que en el PSOE-A han "perdido ya la cuenta" de las dimisiones que se han producido en la Administración autonómica "en año y medio" de gobierno de PP-A y Cs, aunque estiman que se sitúan "en torno a 50, algo inaudito por mucho que quieran vestirlo de otra manera", según ha remachado.