Adelante afea a la Junta su "nula anticipación y planificación" ante los viajes a playas y el inicio de curso

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado este miércoles la "nula capacidad de anticipación y planificación" que, a su juicio, ha demostrado la Junta en relación tanto al inicio del próximo curso escolar o de cara al "primer test importante de movilidad" en Andalucía durante el estado de alarma, con la previsible "afluencia masiva" a playas de la comunidad coincidiendo con el primer fin de semana de la pandemia del coronavirus en el que se permite la libre movilidad entre las ocho provincias andaluzas, y que además viene precedido de una festividad local en Sevilla, la del Corpus Christi, este jueves.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz de Adelante ha criticado así que, ante la previsión de dichos desplazamientos a las playas, la Junta no haya "procurado refuerzos que garanticen cierta tranquilidad a municipios receptores" de estos andaluces, si bien se ha mostrado segura de que los ayuntamientos "lo van a hacer muy bien", porque "llevan desde el principio de la pandemia con mucha menos cobertura de la Junta de la que hubieran necesitado".

Inmaculada Nieto ha incidido en que "este primer puente festivo" con libre movilidad entre provincias andaluzas durante el estado de alarma es un "test de estrés a nuestra capacidad de organizar las distancias de seguridad o el cumplimiento de los requerimientos sanitarios" derivados del coronavirus, y se afronta "con la Junta diciendo que está ultimando un plan para un puente que empieza mañana y preocupa mucho a municipios costeros".

Ha advertido además de que esas localidades de litoral "probablemente" afrontan la llegada de andaluces "hasta el día 20 o hasta finales de mes" de junio "sin los refuerzos que la Junta había asegurado que procuraría a estos ayuntamientos" para la vigilancia de playas.

En esa línea, la portavoz de Adelante ha insistido en criticar que, "al final, estrenamos temporada de playas" con previsible "afluencia masiva en municipios con hasta cuatro o cinco kilómetros de playa" y con la Junta "diciendo (a los ayuntamientos) como todo plan de prevención que utilicen a su Policía Local y a Protección Civil", de forma que los municipios "van a volver a afrontar este problema con sus propios recursos, como entiendan mejor y sin ayuda de la Junta", según ha resumido.

VUELTA AL COLEGIO

Nieto también ha señalado como "otro ejemplo de falta preocupante de planificación" que la Junta anuncie la vuelta al colegio a partir de septiembre "de manera presencial como si no hubiera pasado nada, algo desconcertante", según ha apuntado, porque vincula a "1,6 millón de alumnos aproximadamente", y las medidas de "seguridad o distancia física" vinculadas a la prevención de la Covid-19 "no podrán relajarse hasta que no haya una solución estable y definitiva contra la propagación de este virus".

La portavoz de Adelante ha criticado que "no hay ningún plan ni ningún recurso meditado al respecto de ello", sobre "en qué centros habría que hacer algunas obras", o en aquellos en los que la Junta podría "bajar la ratio o reforzar con profesorado nuevo".

"No hay nada sobre la mesa, nada más que en septiembre volvemos al curso con carácter presencial y sin que hasta la fecha la Consejería de Educación tenga sobre la mesa un plan que debatir con la comunidad educativa, que negociar con los representantes de trabajadores y que cuantificar en número para ver qué volumen de recursos habría que poner en disposición de una vuelta al colegio que no malograra los avances que con tanto esfuerzo hemos hecho en el control de la pandemia y que, si no se toman unas mínimas medidas en los centros educativos, no se podrán garantizar", según ha continuado Inmaculada Nieto.

Además, la portavoz de Adelante ha considerado "bastante razonable" que la Junta "hubiera aplicado algunos de los criterios de simplificación administrativa que está poniendo tan de moda a algunas cuestiones" en la matriculación escolar para el próximo curso, "un procedimiento extraordinariamente complejo" en el que parecería "razonable que la Consejería de Educación empezase a explorar una vía por la que los niños que no van a cambiar de centro contasen con una matriculación automática", lo que, según ha abundado, "reduciría el volumen de tráfico por la plataforma" de la matriculación 'on line'.

Finalmente, la portavoz de Adelante también ha aludido a las protestas convocadas este miércoles por CCOO y UGT ante los rectorados de las universidades andaluzas por el "recorte de 135 millones de euros" planteado por la Junta a dichas instituciones, que "pone en riesgo cierto la viabilidad futura de sus planes estratégicos y su tranquilidad financiera".

La portavoz ha trasladado toda la "solidaridad" y el "compromiso" de Adelante "con esa comunidad educativa que va a afrontar el futuro con incertidumbre y con menos recursos, y además viniendo de un año anterior con recortes", según ha advertido al concluir.