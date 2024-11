PP-A ve que críticas a liderazgo de Espadas afecta a Grupo Socialista: "Una actividad sin norte, erosionar con mentiras"

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) - El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha considerado este miércoles que las críticas internas hacia el liderazgo del PSOE de Andalucía que recaen sobre Juan Espadas, de quien ha dicho que "antes era discutido sotto voce y ahora lo discuten abiertamente en los medios de comunicación, en las redes sociales", repercute en el estilo de oposición que ejerce el Grupo Socialista en la Cámara autonómica.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Martín ha defendido que, "esa auténtica batalla interna con un líder absolutamente discutido", a posteriori "redunda" en las formas de hacer oposición del Grupo Socialista, que ha descrito "sin norte", y, en consecuencia, "el único objetivo es intentar erosionar como sea al Gobierno de Andalucía, aunque sea con mentiras".

La reflexión del portavoz del Grupo Popular, quien ha apuntado que "no voy a entrar en problemas internos de ningún partido en Andalucía", pero ha considerado que "no podemos abstraernos" del hecho de que la vida interna de los partidos "luego tiene su reflejo en lo que pasa en el Parlamento".

Martín ha sostenido que su pronunciamiento tenía como objetivo evaluar "al partido más fuerte de la oposición, el más representativo, el más numeroso", por cuanto si en estos momentos hay escaramuzas en la antesala de un Congreso Federal y del posterior Congreso Regional en la práctica lleva a que el Grupo Parlamentario "no sabe muy bien cómo criticar", de manera que les lleva a "parecer que están trabajando mucho cuando no están haciendo nada".

"Me inquieta, me preocupa", ha proseguido afirmando Martín, quien ha invitado al Grupo Socialista a que en el momento de debate parlamentario del proyecto de Presupuestos para 2025 "sean capaces de aparcar, aunque sea por un tiempo, esas peleas internas, esas batallas que no interesan a nadie, que no son buenas para nadie".

Las palabras de Martín se suceden después de que este martes hubiera un cruce de reproches entre representantes socialistas. Así, el secretario general del PSOE de Cádiz y alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, pidió en una entrevista con la Cadena Ser "una reflexión profunda" en el PSOE de Andalucía a las puertas de un cónclave regional en 2025 para que "nos convirtamos en una alternativa real al gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla".

Esa afirmación recibió el inmediato respaldo en las redes sociales del parlamentario autonómico Mario Jiménez, quien se declaró "totalmente de acuerdo con mi compañero secretario general del PSOE de Cádiz", quien en su cuenta personal en X alentó a su partido a "reflexionar" para, a partir de ese ejercicio, "tomar las mejores decisiones para volver a ser una alternativa a la derecha incapaz y corrupta que gobierna Andalucía".

Jiménez recibió la réplica del exsecretario de Organización del PSOE-A Noel López, quien recriminó a Jiménez estar en un "proyecto personal". Frente a ello reivindicó que "el equipo" en el que ambos trabajan, dirigido por el secretario general, Juan Espadas, "es ya esa alternativa" que el diputado onubense reclama del PSOE de Andalucía frente al Gobierno de Juanma Moreno.