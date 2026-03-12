PP-A ve a Montero como "candidata fija discontinua" que conserva escaño en Madrid cuando Moreno "está a tiempo completo"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, este jueves durante su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento. - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha sostenido este jueves en el Pleno de la Cámara autonómica que los grupos de izquierda, y especialmente el Grupo Socialista, "se han perdido y ya no están en la defensa de los temas en los que estaban antes".

"Se han perdido tanto que cuesta trabajo seguirlos. No sabemos donde están ustedes. Como su candidata, que se ha perdido entre tantas idas y venidas a Madrid", ha proseguido argumentando, antes de que Martín haya calificado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como "una candidata fija discontinua", según una nota de este partido.

"Ella está en Madrid. Viene de vez en cuando, pero se va por la tarde a dormir allí y no suelta el escaño por si pasa lo que todos sabemos que va a pasar el día de las elecciones", ha manifestado Martín durante su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento.

"Y frente a eso, Andalucía tiene un presidente y el PP, un candidato con dedicación exclusiva, centrado en cuerpo y alma en Andalucía y que lo va a dar todo, que es lo que exigen los andaluces. A tiempo completo y al 100%", ha sostenido.

Para el portavoz parlamentario popular, "resulta grotesco que los mismos partidos que sustentan a un presidente que no se ha dignado a someter a la consideración del Congreso de los Diputados una decisión tan trascendente como es abandonar la postura común de nuestros socios de la Unión Europea ante un conflicto internacional de esta envergadura vengan ahora al Parlamento de Andalucía a exigir a las bravas que con toda urgencia se trate el tema hoy mismo".

"Si han puesto ustedes de acuerdo en una cosa a los ciudadanos en España, en la Unión Europea, en Estados Unidos o en Irán es que a Pedro Sánchez y a todos ustedes les da absolutamente igual la guerra, la paz y las consecuencias económicas que todo esto pueda tener para millones de españoles y de andaluces", ha argumentado.

Ha acusado a los promotores del rechazo al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán de que "lo único que les preocupa son los votos, esos millones de votos que lleva perdidos el sanchismo y que, como no son capaces de recuperarlos por lo civil, están probando a la desesperada a ver si pueden recuperar algunos por lo militar".

"Que les compre el que no les conozca, señorías", ha espetado Martín. En su intervención, ha llamado la atención sobre el hecho de que es el primer año que ninguno de los grupos de la izquierda ha propuesto una declaración institucional sobre el 8M, Día Internacional de la Mujer, y en su defecto le han dado prioridad a un texto de rechazo de la guerra de Irán por considerar que puede darles rédito electoral.

"Antes, si no había declaración institucional del 8 de marzo, se acababa el mundo", ha señalado y ha contrapuesto que el único grupo parlamentario que sí ha propuesto una Declaración Institucional sobre el 8M, con la premisa de que es "el único de esta Cámara que defiende a las mujeres", ha sido el Grupo Popular.

Martín ha alabado las "políticas de progreso" del Gobierno andaluz y ha recordado que en esa línea de defensa de los intereses continuará la Junta de Andalucía personándose en las diligencias previas que se siguen en un Juzgado de Montoro (Córdoba) sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que costó la vida a 46 personas.

"Pasado el duelo, es el momento de exigir responsabilidades y aquí nadie se va a ir de rositas", ha advertido.

Lo que para el portavoz popular no constituyen de ningún modo políticas de progreso es "que llevemos para dos meses con la conexión ferroviaria entre Málaga y el resto de España interrumpida, que la señora Montero castigue a Andalucía relegando 30 obras fundamentales de la red ferroviaria, que tengamos 100 obras hidráulicas de interés general del estado pendientes de ejecutar o que Andalucía no cuente con la financiación autonómica que le corresponde".

En contraposición a ello, Toni Martín ha citado el descenso del paro "como nunca", las cifras de autónomos, empresas y exportaciones o la inversión sanitaria como indicadores de políticas de progreso en Andalucía gracias al Gobierno de Juanma Moreno.