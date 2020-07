PP-A ve "ridícula" la respuesta de Susana Díaz a Moreno y le exige que "se deje de excusas para no trabajar"

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha tildado de "ridícula" la carta enviada por la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en la que rechaza, una vez más, los puentes y el diálogo por parte del Gobierno andaluz para trabajar por la recuperación de Andalucía".

"A Susana Díaz se le acaban las excusas para no trabajar", ha señalado López en un comunicado, donde ha apuntado que "está claro que cuando habla de diálogo no dice la verdad" porque "si no le vale ir las consejerías ni tampoco al Parlamento para escuchar a la sociedad andaluza en la comisión de recuperación es evidente que no quiere dialogar, cuando cierra todas las puertas que se le abren en todas las instituciones para ello".

Además, ha reprochado a Susana Díaz que "dé órdenes a los alcaldes y presidentes de diputaciones socialistas para que hagan lo mismo, boicoteando las iniciativas del Gobierno de Juanma Moreno, como la tarjeta monedero para familias vulnerables, o amordazando a los municipios en la comisión de recuperación por incomparecencia".

"Susana Díaz quería proyectar una imagen de mujer de Estado, pero lo cierto es que su figura política va haciéndose más pequeña a medida que aumenta su radicalismo contra el Gobierno andaluz", ha dicho López, quien ha lamentado que "su sectarismo ideológico le impide arrimar el hombro cuando más unión y esfuerzo reclaman y necesitan los andaluces de sus representantes políticos".

Ha censurado que Susana Díaz "sólo entiende la política como el postureo, el marketing y la confrontación, y detrás sólo hay pereza y mucha soberbia. Es el viejo socialismo andaluz de siempre que no encuentra su hueco en la nueva normalidad con esa actitud"." A este paso, o Susana Díaz cambia, o no lo quedará más remedio que abandonar la política antes de que la política la abandone a ella", ha concluido.