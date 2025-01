SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Popular y Vox en Andalucía han rechazado este jueves en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía la celebración de un Pleno extraordinario de la Cámara autonómica, al ser enero un mes inhábil para su actividad, donde se produjera la comparecencia del Consejo de Gobierno para explicar el cese de la interventora general de la Junta y los problemas con las solicitudes de la segunda edición del Bono Alquiler Joven.

Esa doble comparecencia que les corresponderían, respectivamente, a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, la habían pedido de forma conjunta los grupos parlamentarios de la izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

El origen de esta iniciativa conjunta de estos grupos fue el anuncio, tras la reunión del Consejo de Gobierno de 7 de enero, del relevo de la responsable de la Intervención General de la Junta de Andalucía, María Antonia González Pavón, por Miguel Ángel Figueroa Teva.

Los grupos parlamentarios de la izquierda reclamaban las explicaciones de Carolina España, departamento a la que está adscrita la Intervención General, por señalar a González Pavón como la autora de los informes críticos contra el fraccionamiento de contratos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), objeto de investigación judicial.

En el caso de la segunda edición del Bono Alquiler Joven, una transferencia finalista del Estado que supone una ayuda mensual de 250 euros, demandaban explicaciones sobre los nuevos problemas de los solicitantes para acceder a la plataforma de la Junta sobre las ayudas.

La portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha explicado que esa petición conjunta de los grupos de izquierda obedece a que "había dos temas que nos parecían graves y que merecían que el Gobierno viniera a comparecer a dar explicaciones", para lamentar que "parece que hay un boicot para que aquí no comparezcan esas personas".

Férriz, sobre el cese de la interventora general y los contratos del SAS, ha recordado que "todos los gerentes de la etapa del señor Moreno Bonilla, desde que es presidente de la Junta de Andalucía, están investigados, imputados en un juzgado" y que "la base de esa investigación es la denuncia que presenta mi partido".

"Hay 18 informes de interventores que detectan un procedimiento irregular y en fraude de ley de las contrataciones que hace el Gobierno en temas sanitarios", ha invocado la portavoz socialista, para remachar aquí "que no es una denuncia ni un invento del Partido Socialista, es algo que aparece en los informes de empleados públicos de la Junta".

"El señor Moreno Bonilla ha abusado continuamente de contratos menores en fraude de ley, ha fraccionado indebidamente los contratos", ha proclamado Férriz.

"La interventora tuvo una reunión con 50 de sus colegas para decirle no me voy por motivos personales, sino porque he perdido la confianza del Gobierno", ha indicado para reclamar entonces que "venga la consejera a darnos cuenta".

En el caso del Bono Alquiler Joven ha recordado que en la segunda edición "tampoco han puesto un euro", por cuanto "todo lo pone otra vez el Gobierno de España".

PP-A: "CON EL PSOE, EL RELEVO EN LA INTERVENCIÓN ESTABA MUY BIEN; AHORA ES CORRUPCIÓN"

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha mostrado su sorpresa porque los partidos de izquierdas planteen un pleno sobre un "hecho natural como es el relevo de la responsabilidad en una institución", en este caso, la Intervención General de la Junta.

"Uno es libre para aceptar ocupar una responsabilidad, pero también, en la misma dirección, es libre para dejarlo cuando estime oportuno", ha dicho.

Ha indicado que cuando se producían ceses de interventores en la época de los gobiernos del PSOE-A, como el de Adolfo López en la etapa de María Jesús Montero como consejera de Hacienda, "estaba muy bien" y el relevo que se ha producido ahora, en cambio, es un "escándalo" y "corrupción".

Sobre el asunto del bono alquiler joven, ha indicado que le alegra trasladar a los partidos de la oposición que en esta segunda convocatoria, "no ha habido incidencias ni problemas hasta ahora", ya que el sistema informático que se puso en funcionamiento ha asumido todas las solicitudes que se han hecho, unas 8.600.

Ha indicado que para esta convocatoria, Andalucía "ha recibido del Gobierno de España exactamente la mitad del dinero que recibió para la primera convocatoria", de manera que, en vez de 11.600 jóvenes, se van a beneficiar 5.700.

"Por este desarrollo normal del procedimiento y por la falta absoluta de incidencias en el mismo, que no se han registrado, lamento trasladarles una evidencia y es que aquí no hay tema para convocar un pleno extraordinario del Parlamento", ha dicho a la oposición.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha manifestado que el hecho de que enero sea un mes inhábil en el Parlamento, "no quiere decir que la vida no siga" y no impide que haya mecanismo en el Reglamento de la Cámara que permiten habilitar determinados días para abordar asuntos importantes.

En su opinión, se siguen "acumulando" temas sobre los que el Gobierno andaluz debe dar "explicaciones", como es el caso del "cese" de la interventora general de la Junta por realizar unos "informes incómodos" para el Ejecutivo de Juanma Moreno, que ponen de manifiesto la "corrupción política" con los contratos de emergencia del SAS.

En el caso del bono alquiler ha señalado que la gestión de la Junta es de una "torpeza incomprensible" porque aunque en la primera edición surgieron algunos problemas que la Junta dijo que se iban a corregir, en esta nueva edición de las ayudas, los jóvenes se encuentran con los mismos problemas para poder trámitar su petición. "Y la Junta sigue con la misma respuesta caótica que cuando llegó la primera edición del bono, lo que no es razonable ni sensato".

El portavoz de Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado que es evidente que en Andalucía, "están pasando cosas y el Parlamento está cerrado" porque enero es inhábil, algo que, según ha dicho, no puede entender mientras el Gobierno autonómico sigue con su actividad y sin rendir cuentas ante la Cámara.

"Si hay dos asuntos que preocupan a los andaluces, incluso cuando el Parlamento está cerrado, es la sanidad y la vivienda", ha indicado García, para quien la cosa es muy sencilla, "si no hay nada que esconder", que se convoque un pleno, con "luz y taquígrafos", para abordar los dos asuntos que se han planteado.

Ha señalado que él no sabe si con el asunto de los contratos de emergencia en la sanidad hay "corrupción o no, pero que están siendo objeto de investigación es evidente" y encima la Junta "los prorroga". Ha considerado que el "desastre" de la gestión del bono de alquiler también requiere una explicación del Gobierno autonómico.

VOX NO SE CREE LA EXPLICACIÓN DE LA JUNTA SOBRE LA INTERVENTORA

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha manifestado que, en el fondo, lo que está encima de la mesa con el asunto de la interventora general de la Junta es si "nos creemos la explicación del Gobierno o no; si ha sido cesada porque no le gustan los informes relacionados con los contratos de emergencia o si, es como dice la Junta, que ha dimitido por motivos personales". Ha manifestado que él, desde luego, no se cree nada de lo que dice el Gobierno andaluz.

En el caso del Bono Alquiler Joven ha manifestado que realmente lo que se requiere es un pleno para hablar del problema de la vivienda en general, y ha señalado que es evidente que el Gobierno de Juanma Moreno "gestiona mal" en esta y otras materias. "Entrar a hablar del bono es a entrar a hablar o a discutir sobre lo que quiera la izquierda, no sobre lo que está pasando con la vivienda", ha señalado.