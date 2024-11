Presidente del PSOE-A critica que quienes "no supieron mantener" la Junta pidan renovar la dirección "tras solo 3 años"

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSOE de Andalucía, Manuel Pezzi, ha criticado que quienes "no supieron mantener el Gobierno de la Junta" en manos socialistas, pidan un "cambio inmediato" en la dirección de la federación socialista andaluza "tras sólo tres años" de liderazgo de Juan Espadas, que fue ratificado como secretario general en el Congreso regional que el PSOE andaluz celebró en noviembre de 2021 en Torremolinos (Málaga).

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, el presidente del PSOE-A se ha pronunciado así después de que casi medio centenar de firmas --un total de 48, entre las que figuran la del que fuera portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz y senador José Caballos-- haya suscrito un artículo publicado en diarios del Grupo Joly en el que se pide "un nuevo rumbo y una nueva dirección" del PSOE de Andalucía de cara al proceso congresual que la federación socialista andaluza deberá afrontar tras el Congreso federal que el PSOE celebra a finales de este mes de noviembre en Sevilla, y al que el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ya ha anunciado su intención de presentarse para ser reelegido en su cargo.

Manuel Pezzi, al que el propio Espadas propuso como presidente del PSOE-A en 2021 tras acceder a la Secretaría General, ha venido a replicar a ese artículo con un comentario en la citada red social en el que comienza subrayando que, "el 2 de diciembre de 2018, los socialistas liderados por Susana Díaz sufrimos un duro varapalo electoral en Andalucía perdiendo 400.000 votos y 14 diputados", lo que "permitió" al líder del PP-A, Juanma Moreno, "hacerse con la presidencia de la Junta, siendo la segunda fuerza, con el apoyo de CS --Ciudadanos-- y Vox".

Se dio entonces --continúa argumentando el presidente del PSOE-A-- "un vuelco durísimo que colocó al PSOE de Andalucía "por primera vez en la oposición" en dicha comunidad autónoma.

Manuel Pezzi recuerda el Congreso Regional de noviembre de 2021 en el que se nombró la "nueva dirección" del PSOE-A con Juan Espadas "al frente", y sostiene que, "tres años después", el Gobierno de Moreno "se desgasta fuertemente con una sanidad deteriorada, la dependencia abandonada, la educación maltrecha, las universidades levantadas, los jóvenes sin respaldo, la vivienda disparada".

El presidente del PSOE-A defiende así que su partido está realizando "un trabajo de oposición serio, programado, con un impacto creciente en la vida política andaluza", que el PP de Moreno "ningunea con sus medios subvencionados y sus encuestas sicarias".

"Levantar una gran oposición en tres años no es baladí y se merece continuidad en un trabajo bien hecho", añade Manuel Pezzi para concluir su comentario sentenciando que "reivindicar ahora desde las filas que no supieron mantener el gobierno de la Junta un cambio inmediato, tras solo tres años, no deja de ser una triste malicia".

"ANDALUCÍA Y EL SOCIALISMO ANDALUZ"

El artículo al que viene a responder el presidente del PSOE-A, titulado 'Andalucía y el socialismo andaluz', viene firmado, además de por José Caballos, por otras 47 firmas entre las que figuran las de tres expresidentes de la Diputación de Málaga --Juan Fraile, Salvador Pendón y José María Ruiz Povedano--, la del que fuese presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE en esta provincia Luis Navarrete, y la de Juan Manuel Flores, que fue teniente de alcade en el Ayuntamiento de Sevilla durante los mandatos del actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y del también socialista Antonio Muñoz.

Los firmantes de este artículo sostienen que, aunque fue en 2022 cuando el PSOE-A perdió las elecciones andaluzas y el PP-A las ganó con mayoría absoluta, "700.000 votos y 28 diputados más" que los socialistas, el "ciclo tan negativo" para la federación socialista andaluza "empezó en diciembre de 2018", a partir de aquellas elecciones en las que Susana Díaz concurría como presidenta de la Junta y líder de los socialistas andaluces, en las que el PSOE-A fue "primera fuerza", pero "tuvo 400.000 votos y 14 diputados menos que en las anteriores de 2015".

"Sobran diatribas inútiles en torno a quien, y en qué medida, atribuir responsabilidades por los peores resultados del socialismo andaluz en cuatro décadas", sostienen los autores de este artículo, que subraya que, tras la derrota en los comicios andaluces de 2022, "el que fue estandarte del socialismo español --en referencia al PSOE-A-- sumó otras tres en dos años".

"Lo que corresponde ahora, antes de caer en el absurdo continuismo de un presente que ni recuerda ni espera, es apostar por un nuevo rumbo y una nueva dirección del PSOE de Andalucía que, sobre la base de una militancia reactivada y participativa en un partido fuerte, levante las expectativas de la mayoría social progresista, que nos está esperando", sostiene este artículo.

El que fuera portavoz parlamentario y vicesecretario general del PSOE-A y actual diputado autonómico por Huelva, Mario Jiménez, ha aludido también a este artículo desde la misma red social con un comentario en el que indica que "pocos compañeros conocen la política andaluza y el PSOE-A como Pepe Caballos".