El presidente del TSJA echa en falta una ley específica que armonice las restricciones covid

GRANADA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reconocido este jueves que "hubiera sido buena" una ley específica para pandemias que permitiera abordar con más armonía y seguridad jurídica las restricciones vinculadas a la covid-19, pues en otros países de nuestro entorno se adoptan medidas similares pero "sin el coste judicial y permanente que aquí tenemos".

Lorenzo del Río, que ha inaugurado este jueves unas jornadas en el Consejo Consultivo de Andalucía, se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre la disparidad de criterios entre las distintas comunidades autónomas respecto a las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia, como las restricciones de movimiento o, más recientemente, el llamado pasaporte covid.

El presidente del TSJA ha señalado que, a falta de una legislación más "específica" en esta materia, los distintos tribunales toman sus decisiones analizando, entre otros asuntos, si la restricción es demasiado intensa, el grado de vacunación o si está justificada o no atendiendo a la situación sanitaria, y estos parámetros no son iguales en todas las comunidades.

Ha reconocido que hubiera sido deseable una ley "un poco más armonizadora que recogiera esta situación y que a los tribunales les diera un poco más de seguridad jurídica a la hora de interpretarlo". "Estamos echando de menos eso. En países de nuestro entorno se producen las mismas situaciones, restricciones parecidas a las que hay en España pero sin el coste judicial y permanente que aquí tenemos", ha señalado.

Lorenzo del Río ha recalcado que, dado que no hay una legislación específica y la evolución de la pandemia no es igual en todas las comunidades, se producen distintos pronunciamientos y es el Tribunal Supremo el encargado de unificar. "No podemos aspirar a otra cosa; aspiramos a la seguridad jurídica, que yo también la quiero, pero son 17 tribunales de justicia y 17 situaciones que sanitariamente no son las mismas", ha abundado.

Sobre la idoneidad de activar el pasaporte covid en Andalucía, Lorenzo del Río ha destacado que este asunto compete a la Sala de lo Contencioso y habrá que esperar a que se pronuncie al respecto. "Ese espacio y ese tiempo hay que respetarlo", ha recalcado.

En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo, quien ha opinado que la disparidad de criterios sobre las medidas covid es "inevitable" a falta de una ley de pandemias, pues "el derecho no son matemáticas", y los tribunales ofrecen soluciones jurídicas interpretando de forma razonada las normas existentes.