Un preso de primer grado lesiona a dos funcionarios cuando le trasladaban tras recibir un visita en la cárcel de Córdoba

Vista exterior del Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un interno de "primer grado", considerado peligroso e ingresado en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Alcolea, en la capital cordobesa, ha lesionado a dos funcionarios de prisiones cuanto éstos le trasladaban, al no aceptar el preso que había concluido el tiempo de comunicación que había disfrutado con una visita.

Así lo han precisado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias, las cuales han señalado que el incidente ocurrió a las 17,45 horas de este pasado jueves, "cuando estaba terminando una comunicación". En ese momento, a este preso "preventivo en régimen cerrado", que es "el más restrictivo", le informan de que "ha acabado ya el tiempo de la comunicación y él no está de acuerdo".

Sin embargo, los funcionarios le convencen de que debe volver a su celda del "módulo de régimen cerrado", pero, "cuando parece que está más calmado" y se ha iniciado su traslado, "es cuando, de forma sorpresiva, echa a correr. Le alcanzan los funcionarios y tratan de reducirlo", ya que el interno "no cesaba en su actitud agresiva" y, como consecuencia de "ese forcejeo, hay dos funcionarios que resultan con lesiones leves. Tanto es así, que siguen trabajando".

Ante lo ocurrido, el sindicato CSIF Prisiones Córdoba ha exigido en un comunicado "la conducción inmediata del interno a un centro adecuado a su perfil", ya que este mismo preso ha protagonizado anteriormente "episodios" de "resistencia pasiva y activa a órdenes" de los funcionarios, a los que ha respondido con "insultos, amenazas, coacciones e intentos de agresión" en los pasados meses de "abril, mayo y junio".

Además, CSIF ha asegurado que, "inicialmente, se había autorizado la conducción del interno a otro establecimiento, decisión que posteriormente fue revocada sin motivación, permaneciendo en el Centro Penitenciario de Córdoba", por lo que el sindicado ha pedido "que se expliquen los criterios que llevaron a modificar aquella decisión y quién asumió la responsabilidad de mantener al interno en un centro" penitenciario, el de Córdoba, que "presenta una situación de masificación y graves carencias de personal", lo que ha llevado a CSIF a reclamar "más personal, medios de seguridad y una reforma urgente del régimen disciplinario".