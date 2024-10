El presupuesto de la Junta para 2025 contempla "365 millones" en la provincia de Jaén

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2025 destina "365 millones" a la provincia de Jaén, lo que supone "un aumento del 14 por ciento" respecto a los de este año. Un dato que, además, la sitúa como "segunda provincia en inversión por habitante" con 588 euros, por detrás de Huelva (591) y por encima de la media regional de (452 euros).

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, han sido los encargados de desgranar las cifras, tras la aprobación este martes del proyecto de ley en el Consejo de Gobierno de unas cuentas en las que se mantienen proyectos ya conocidos.

Tras recordar que asciende a 48.836,2 millones de euros, García ha dicho que es un "muy buen presupuesto" orientado a promover el crecimiento de la comunidad y mejorar la calidad de vida. Al hilo, ha señalado su carácter "social", con seis de cada diez euros destinados a sanidad, educación y políticas sociales, la apuesta por "un desarrollo sostenible" y el empleo o la vivienda como otras elementos destacados, todo ello pese a la "infrafinanciación" de Andalucía.

En clave jiennense, han defendido la apuesta por este territorio. "Es la hora de Jaén para comentar inversiones históricas", ha asegurado Estrella, quien ha valorado que "de cada 100 euros, el 67 por ciento está provincializado" y, además, habrá otras iniciativas que gestionan directamente los servicios centrales en la "bolsa no provincializada".

En lo que a proyectos concretos se refiere, han hablado de los 3,6 millones de euros para construir el primer edificio de la Ciudad Sanitaria, la lavandería. Ha sido ya adjudicada a Vialterra y se prevé en enero el inicio de unas obras cuya inversión total está en torno a ocho millones.

Con respecto a la Ciudad Sanitaria en sí, cuya redacción del proyecto estaba pendiente de una obra de infraestructura hidráulica para la que se consignaron 5,5 millones este año, Estrella ha precisado que "técnicamente" se está viendo ahora la posibilidad de "licitar y ejecutar esas obras de forma independiente o integrarlo dentro de lo que es el proyecto global de ejecución de la Ciudad Sanitaria".

Preguntada por el horizonte para hacer realidad este equipamiento, la también exconsejera de Salud ha afirmado que es "complicado" y no se puede decir "ahora mismo una fecha". No obstante, ha adelantado que "en breve" se dará a conocer "cómo se va a adoptar esa Ciudad Sanitaria y cómo va a hacerse el proyecto", no sin añadir que la Junta "va a cumplir" con el que ha calificado como "el proyecto principal" para la capital y la provincia comprometido por Juanma Moreno.

17,9 millones para mejorar la eficiencia energética de instalaciones sanitarias y 700.000 euros para la reforma de Salud Mental de Úbeda forman parte también de los 39,5 millones para la sanidad pública jiennense.

Por otro lado, se recogen 2,75 millones de euros para el tranvía de Jaén, que podría no funcionar en pruebas antes de que acabe 2024, como se había anunciado. "Estamos terminando la puesta a punto del sistema tranviario y durante el 2025 esperamos estar en condiciones del contrato de pre-explotación y que supondrá la puesta en funcionamiento en pruebas", ha comentado, no sin agregar que "eso es el paso previo para la concesión de explotación", donde también tendrá "mucho que decir" el Ayuntamiento.

Precisamente, ante una reciente petición del Consistorio, se incluyen 150.000 euros para elaborar un estudio de alternativas y viabilidad para la ubicación de la nueva estación de autobuses, teniendo en cuenta que en la actual se ha planteado la creación de un centro de ocio.

También en la capital se presupuestan tres millones para el proyecto del Banco Digital vinculado a la industria del videojuego; 350.000 euros para redactar el proyecto para la continuación del Distribuidor Norte y 100.000 euros para el Conservatorio Profesional de Danza. Serán para iniciar la redacción del proyecto, una vez se tenga el resultado de los sondeos arqueológicos comprometidos en el solar por 40.000 euros.

AUTOVÍA DEL OLIVAR

En el ámbito de carreteras, la Autovía del Olivar, para la que en 2024 se apuntó el inicio del tramo de la Autovía del Olivar entre Martos y la intersección JA-6051 (Bobadilla), hay un retraso al modificar la tramitación ambiental "por ser más ambiciosos y no limitarlo a la provincia de Jaén".

"Hubiésemos avanzado más ejecutando la parte de Jaén, pero hubiésemos dejado el proyecto huérfano, porque cuando Córdoba lo haga tendría que hacer la misma tramitación. Hemos querido ser ambiciosos", ha explicado el delegado. Así, pese a que se pueda "tardar más", ha aseverado que se mantiene "el compromiso de que sea una inversión de legislatura" con la planificación de que las obras puedan estar entre 2025 y 2026.

Además, se prevén tres millones de euros para la A-315; 348.000 euros para la duplicación del acceso a Baeza, así como 700.000 euros para la redacción de los proyectos de la segunda y tercera fase de la mejora de capacidad en la A-306 y otros 250.000 euros para redactar el proyecto de la segunda fase en la A-311.

A ello ha sumado Estrella 2,76 millones para las obras en la conexión del ramal Vadollano-Linares y el compromiso para mejorar la conexión ferroviaria con Madrid y Sevilla mediante un convenio con Renfe en el que la Junta asumiría la financiación, "pese a ser competencia del Estado".

TRATAMIENTO DE AGUAS

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural destinará más de 25,5 millones, enfocados principalmente al tratamiento de aguas residuales. De este monto, se asignan alrededor de diez millones para obras en las EDAR de Linares, Navas de San Juan y Montizón.

Se prevé la canalización de las conducciones del Quiebrajano, con la redacción y actualización del proyecto, que se prevé que pueda estar finalizado para mediados de 2025 y para el que se planifica un gasto plurianual de ejecución.

Habrá otros diez millones de euros en ayudas para la construcción y equipamiento de una bioindustria para el tratamiento de orujo en la provincia, y 5,5 millones para el centro de referencia en control de calidad del aceite de oliva en Geolit.

Las consejerías de Cultura y Deporte y Turismo y Andalucía Exterior invertirán cada una en torno a diez millones, con partidas como dos millones para promover la investigación en la Universidad de Jaén, más de dos millones para restauración de la arquitectura defensiva.

MUSEO ÍBERO

Partida destacada es la de 4,3 millones para la museografía y equipamiento del Museo. El pliego para la licitación están "hecho" y se encuentra en fase "de supervisión y fiscalización" por la Intervención, de modo que el objetivo es que "cuanto antes salga la licitación" y "se realice durante 2025".

Economía, Hacienda y Fondos Europeos materializará la primera anualidad del compromiso adquirido con Linares y el Parque Empresarial de Santana (4,5 millones), mientras que Industria incluye tres millones de euros. Justicia destina 1,4 millones, entre otras cosas, para rehabilitar las sedes de Villacarrillo y Úbeda. No aparece la Ciudad de la Justicia, ya que al proyectarse con financiación público-privada, hasta que no se construya por una empresa la Junta no pagará un canon anual.

Las cuentas también contemplan 44 millones para Educación, con proyectos como la finalización del conservatorio superior de música Andrés de Vandelvira, con 8,2 millones de euros, o en Empleo casi dos millones para las nuevas oficinas del SAE en Huelma y Úbeda, incluyendo mobiliario.

Inclusión Social presenta un presupuesto de 15,5 millones de euros. Entre los proyectos destacados, está la reforma del centro para personas con discapacidad Zaytum, en Linares (6,4 millones) y las subvenciones a entidades locales, que suman 17,2 millones para doce proyectos en centros de día y residenciales en 2025 y 2026.