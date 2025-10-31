El primer centro de día de la provincia de Jaén para personas con autismo estará terminado en marzo

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer centro de día de la provincia para personas con trastorno del espectro autista (TEA) estará en funcionamiento en marzo. Así lo ha avanzado la presidenta de Autismo Jaén, Manuela Gálvez, durante la visita que han realizado el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el subdelegado, Manuel Fernández, para conocer cómo van las obras.

Gálvez ha indicado que los plazos de la obra "se están cumpliendo en tiempo y forma" por lo que, si todo marcha según lo previsto, en el mes de marzo, podrá abrir sus puertas. "Estamos en una fase avanzada. Hemos planteado esta vista para que se vaya conociendo el estado del centro y se pueda comprobar que estamos cumpliendo con los objetivos marcados", ha dicho la presidenta de la asociación.

El futuro centro atenderá a 25 pacientes gravemente afectados por la enfermedad y contará con espacios amplios, accesibles y diseñados para adaptarse a las distintas necesidades de las personas usuarias, promoviendo su desarrollo personal, autonomía y bienestar.

El nuevo edificio dará servicio a "una demanda histórica de casos de TEA en Jaén, con muchos pacientes y familiares actualmente fuera de la provincia", ha apuntado Gálvez. Esta infraestructura será "un respiro familiar y una continuidad para los chicos y chicas que están en el sistema educativo y que, gracias a este centro, podrán continuar con sus horarios y actividades en Jaén".

Por su parte, el alcalde, ha indicado que el futuro centro de día para personas autistas es "un ejemplo de puesta en valor por parte de este equipo de gobierno de espacios improductivos de la ciudad, lugares abandonados en su día que se han rescatado para ejecutar proyectos sociales de esta envergadura".

Millán ha mostrado su satisfacción por la recuperación de espacios en desuso destinados a fines sociales muy necesarios en la capital y en la provincia, como es el caso de este centro de día de la asociación Autismo Jaén.

Por otro lado, el subdelegado ha destacado "el empuje" del Gobierno de España para "impulsar infraestructuras públicas en la capital con el objetivo de mejorar el día a día y la atención social de colectivos con necesidades específicas". De hecho, las obras del nuevo centro cuentan con una subvención cercana a los 900.000 euros procedentes de los Fondos Europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.

Fernández ha incidido en que el Gobierno de España "apuesta mediante una línea de subvención por la construcción de distintos centros de día y residencias para personas mayores a través de una convocatoria de ayudas que ha supuesto un total de 17,3 millones de euros para 12 proyectos en la provincia", ayudas que han sido canalizadas y tramitadas a través de la Junta de Andalucía.