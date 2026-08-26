El programa de prevención del absentismo escolar permitió atender en Jaén el curso pasado a 111 menores

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar del Ayuntamiento de Jaén permitió atender en el último curso a 111 menores con el objetivo de evitar este tipo de situaciones.

Para ello, plantea una intervención integral que va más allá del seguimiento de la asistencia a clase, poniendo también el foco en el entorno familiar y social del menor, según ha informado este miércoles en una nota la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz.

"Venimos solicitando habitualmente una financiación de 19.000 euros para desarrollar este proyecto. En años anteriores, la cuantía concedida se situaba en torno a los 9.000 euros y este año la Junta la ha reducido hasta los 8.500 euros", ha comentado.

A pesar de esta reducción, ha considerado "fundamental mantener estas actuaciones porque el absentismo escolar es una problemática que requiere prevención, seguimiento y, sobre todo, un trabajo coordinado con las familias y los centros educativos".

De este modo, no se trata únicamente de controlar la asistencia de los menores a clase, "sino de conocer qué circunstancias pueden estar detrás de una situación de absentismo, intervenir con las familias y buscar soluciones junto a los profesionales de los centros educativos".

En este sentido, la edil ha subrayado que la mediación entre familia y escuela es "una herramienta esencial para conseguir que los menores mantengan su vinculación con el sistema educativo".

El proyecto, sostenido principalmente por el equipo de educares del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, establece entre sus principales fines sensibilizar a la población sobre la importancia y obligatoriedad de la escolarización, implicar a las familias en los procesos socioeducativos de sus hijos y coordinar las actuaciones con la comunidad educativa para prevenir e intervenir ante situaciones de absentismo.

También contempla la incorporación de las familias de menores absentistas a las escuelas de padres y madres desarrolladas en los centros municipales de Servicios Sociales Comunitarios.

La experiencia recogida en la memoria del proyecto refleja la importancia de este trabajo. Durante su desarrollo en el último curso, se contabilizaron 111 intervenciones de mediación, mientras que fueron atendidos 111 menores, de los que 62 eran niños y 49 niñas.

Asimismo, 26 casos fueron derivados a Aprome dentro del procedimiento establecido para aquellos casos en los que el absentismo persiste y requiere una intervención específica.

HERRAMIENTAS

El programa recoge distintas herramientas de intervención, como entrevistas con los menores y sus familias, coordinación con los tutores de los centros educativos, el seguimiento de la asistencia y del funcionamiento del menor tanto en el ámbito escolar como familiar, visitas domiciliarias y la formación y sensibilización de los padres y madres a través de las escuelas de familias.

También se desarrollan campañas de sensibilización sobre la importancia de la escolarización y se realiza un seguimiento de la evolución de cada caso, con la posibilidad de derivación a otros recursos cuando resulte necesario.

La concejala de Servicios Sociales ha incidido en que la coordinación entre instituciones y profesionales "es fundamental para que las actuaciones sean realmente eficaces".

"Por eso, es importante compartir criterios y trabajar conjuntamente con los centros educativos y con las familias para que las intervenciones lleguen a tiempo y puedan evitar que una situación puntual termine convirtiéndose en un abandono del sistema educativo", ha afirmado.

El proyecto se integra en el II Plan de Infancia y Adolescencia, en el eje relativo al derecho a los servicios sociales, incorporando la participación e intervención de los equipos de Servicios Sociales en el itinerario establecido en el protocolo de absentismo.