La provincia de Jaén acogerá en abril el rodaje de 'Mandylion', quinta película del cineasta Luisje Moyano

Presentación del rodaje de 'Mandylion - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense y varios municipios de la provincia acogerán durante este mes de abril el rodaje de 'Mandylion', la quinta película del director de cine jiennense Luisje Moyano, que se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Jaén.

Este thriller policíaco, producido por La Plomada Producciones y Fonofox, se rodará desde el próximo lunes, día 13 de abril, al 30 de este mes, y estará protagonizado, entre otros intérpretes, por Pablo Castañón, Cuca Escribano, José Varela, Cristina Mediero, Manuel Salas, Agnés Kiraly, José Emilio Vera, Sol Navajo, Lola Vico, Adán Latonda y Luisa Medina.

Este filme, basado en la novela homónima de Raúl Cueto, narra la investigación policial del robo de la reliquia del Santo Rostro de la Catedral de Jaén y los sucesos y asesinatos que lo rodean. Su rodaje tendrá lugar durante los próximos días en algunos de los parajes y monumentos más reconocibles de los municipios de Jaén, Castillo de Locubín, Valdepeñas de Jaén y Torredonjimeno, cuyos ayuntamientos son, junto a la Diputación de Jaén, los principales patrocinadores de esta cinta.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y algunos representantes de los patrocinadores de esta cinta, junto al propio director, la actriz Cristina Mediero y el autor de la novela 'Mandylion', han participado en la esta película, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Jaén, frente a uno de los principales "personajes" de esta historia, la Catedral de Jaén.

La película se centra en Mario Sonseca, un policía del norte de España que acaba destinado en Jaén, es testigo del atropello de una estudiante que resulta gravemente herida. Lo que en principio parecía un simple accidente da lugar a una profunda investigación policial tras encadenarse una serie de acontecimientos delictivos vinculados con la mujer: un expolio en el cementerio viejo donde aparecen objetos de simbología masónica y el robo de la reliquia del Santo Rostro de la Catedral de Jaén.

En el transcurso de la investigación surgen sospechas, tramas ocultas y asesinatos, todo ello enmarcado en un viaje iniciático del protagonista en el que descubre un conocimiento que se ha mantenido oculto durante años y cuya clave es una extraña palabra griega: Mandylion.