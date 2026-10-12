La provincia de Jaén lidera los expedientes a menores por delitos de odio en Andalucía

Archivo - Sede del Juzgado y la Fiscalía de Menores de Jaén/ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Jaén ha incoado en 2025 ocho expedientes por delitos de odio en el ámbito de la justicia de menores en la provincia de Jaén. De esta forma, Jaén lidera de manera destacada el número de expedientes en Andalucía donde se incoaron un total de 15.

Así ha quedado de manifiesto en la memoria anual de la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla, en la que la Fiscalía Provincial de Jaén hace balance de su actividad judicial y de la evolución de la criminalidad en el territorio durante el ejercicio de 2025.

La actividad de la Sección de Menores de Jaén se saldó en 2025 con la incoación de 741 diligencias preliminares y 318 expedientes de reforma. Dentro de la delincuencia juvenil, la provincia destacó de manera negativa en el ámbito de los delitos de odio y discriminación, liderando la comunidad autónoma con un total de ocho expedientes incoados a menores por esta tipología penal.

Asimismo, se han registrado cinco expedientes por abusos sexuales y se tramitaron con éxito diversos casos de especial gravedad por delitos contra la libertad sexual.

Como contrapartida, la Fiscalía ha destacado la aplicación del principio de oportunidad a través de los Equipos Externos de mediación, logrando resolver por vía extrajudicial un total de 45 casos de menores infractores en la provincia.

Según la memoria, se trata de un año marcado por la estabilidad general en el volumen de procedimientos penales y donde también resalta el repunte de los accidentes de trabajo, el incremento de los expedientes a menores por delitos de odio y el elevado índice de sentencias de conformidad logradas en la fase de instrucción.

Los datos de la memoria, consultada por Europa Press, indican que la provincia de Jaén registró durante el pasado año un total de 23.819 diligencias previas, lo que representa una ligera disminución del 1,7 por ciento en comparación con las 24.243 incoadas en el ejercicio anterior.

Por el contrario, los procedimientos abreviados experimentaron un incremento: los de competencia de la Audiencia Provincial subieron un 27,9 por ciento --87 causas frente a las 68 del año anterior-- y los de competencia de los Juzgados de lo Penal aumentaron un 10,3 por ciento, situándose en 2.479 expedientes.

En el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, la provincia de Jaén mantuvo estables las cifras de siniestralidad mortal con un total de cuatro trabajadores fallecidos en accidentes laborales durante 2025. No obstante, las causas por lesiones en el entorno de trabajo sufrieron un repunte significativo hasta alcanzar los 2.421 procedimientos.

En esta materia, la Fiscalía de Jaén incoó 78 diligencias de investigación preprocesal y presentó tres denuncias. El Ministerio Público ha advertido de que se siguen produciendo retrasos en la remisión de las comunicaciones por parte de la Delegación Territorial debido a la escasez de personal que arrastra este organismo.

En lo que respecta a las resoluciones judiciales, los juzgados de Instrucción de Jaén dictaron un total de 1.033 sentencias de conformidad en el marco de diligencias urgentes (juicios rápidos), lo que supone un leve descenso del 4,6 por ciento respecto al año anterior. En los juzgados de lo Penal se dictaron 1.664 sentencias, registrándose un aumento del 4,5 por ciento en las condenas logradas por conformidad con el fiscal.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Jaén dictó 53 sentencias condenatorias por conformidad --frente a las 41 del año anterior-- y 21 disconformes con la petición del Ministerio Público.

En materia de indultos, la Fiscalía de Jaén emitió un total de 17 dictámenes, de los cuales 15 fueron desfavorables a la concesión de esta medida de gracia, uno fue favorable y otro interesó una concesión parcial.

En el ámbito de la Seguridad Vial, las pruebas de control realizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las carreteras de la provincia de Jaén arrojaron un total de 835 positivos por alcoholemia (sobre 100.165 pruebas practicadas) y 1.055 positivos por consumo de drogas (sobre 2.211 test realizados).

Por su parte, las distintas Policías Locales de la provincia tramitaron un total de 786 denuncias y 551 atestados por conducción bajo los efectos del alcohol, a los que se sumaron 193 atestados y 102 denuncias por presencia de sustancias estupefacientes en el organismo de los conductores.

MEDIO AMBIENTE

La Fiscalía de Jaén ha vuelto a incidir en que la mayor parte de las infracciones contra la Administración Pública en la provincia están vinculadas al medio ambiente y al urbanismo.

En 2025 se incoaron 16 diligencias de investigación en esta materia --12 por prevaricación, tres por malversación y una por cohecho--, además de abrirse ocho diligencias específicas por delitos contra la ordenación del territorio. Estas últimas acapararon la práctica totalidad de las sentencias del área, con 22 fallos condenatorios y solo uno absolutorio. También se ejecutaron tres demoliciones de edificaciones ilegales bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal .

Por último, en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, la sección especializada de Jaén incoó un total de seis expedientes --cuatro gubernativos y dos diligencias preprocesales civiles--. Entre las actuaciones desarrolladas destacan el seguimiento de los trabajos de exhumación de fosas comunes en el Cementerio de San Eufrasio y los expedientes relativos a las solicitudes de cambio de denominación del callejero y de centros escolares en la localidad de Alcalá la Real.