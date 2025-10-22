Proyecto para instalar una planta de biometano en Alcalá la Real (Jaén) con una inversión prevista de 35 millones

Marino Aguilera y Encarnación Pérez informan sobre el proyecto de la planta de biometano en Alcalá la Real. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) ha informado sobre la tramitación de un proyecto para instalar una planta de biometano en el término municipal con una inversión prevista de 35 millones.

Así lo ha indicado el alcalde, Marino Aguilera, en una comparecencia junto a la concejala de Urbanismo, Encarnación Pérez, tras la publicación del inicio del periodo de información pública del procedimiento de autorización ambiental integrada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 17 de octubre.

El regidor ha señalado la intención municipal de ser transparente con todo el procedimiento y "aclarar dudas y evitar informaciones erróneas que circulan en redes sociales", según ha informado el Ayuntamiento. "Consideramos que se trata de una oportunidad y algo muy positivo para Alcalá la Real", ha afirmado el regidor.

La planta se ubicará en el paraje de la Casa de Toro, junto al Camino de la Aduana, sobre una superficie de 150.000 metros cuadrados. Quedará a más de seis kilómetros de Alcalá la Real, tres kilómetros de Mures y más de dos kilómetros de Ribera Baja, "cumpliendo sobradamente con la distancia mínima de un kilómetro exigida por ley respecto a núcleos urbanos".

Ha precisado que se dedicará al tratamiento de residuos vegetales del olivar, principalmente alperujo y restos de poda, "sin incluir residuos animales ni purines". Tendrá tres balsas herméticas --dos de alperujo y una de digestato-- diseñadas para evitar emisiones.

Al respecto, Aguilera ha defendido que la planta "no supondrá riesgo ni molestias para la población", al encontrarse en "una zona aislada y contar con todas las garantías ambientales"

La inversión prevista "asciende a 35 millones de euros, y se calcula la creación de entre ocho y doce empleos directos", a lo que ha sumado la generación de actividad económica en el sector agrícola y de servicios.

"Ayudará a resolver el problema de gestión de residuos del olivar, transformándolos en energía y fertilizantes naturales, lo que también generará ingresos adicionales para cooperativas y agricultores", ha comentado el alcalde, quien ha añadido que las organizaciones agrarias apoyan la instalación de estas plantas de biometano.

De este modo, ha hablado de "economía circular, de la descarbonización y de ir sustituyendo paulatinamente el uso de combustibles fósiles, que sí contaminan". También supone "un paso importante hacia la soberanía energética, es decir, España produciría su propio biogás y podría dejar de comprarlo o de requerir tanto de otros países".

En este sentido, ha declarado que en Europa existen más de 1.500 plantas de biometano, principalmente en Francia, Alemania y Reino Unido, mientras que España comienza ahora a expandir esta tecnología. "El biometano no es una amenaza, sino una oportunidad", ha dicho, ni sin recalcar que los controles ambientales "son estrictos" y todo el proceso persigue "minimizar el impacto ambiental".

PASOS

Por su parte, la concejala de Urbanismo ha explicado que el proyecto está en exposición pública durante 30 días, plazo en el que cualquier ciudadano o entidad puede presentar alegaciones.

La empresa promotora solicitó previamente al Ayuntamiento el certificado de condiciones urbanísticas, que fue concedido al comprobarse la compatibilidad del uso del suelo. Una vez concluido el proceso ambiental y obtenida la autorización correspondiente, la promotora debe presentar un proyecto de actuación ante el Ayuntamiento, que lo aprobará en Junta de Gobierno Local.

Pérez ha apuntado que la instalación se tramita como "una actuación extraordinaria en suelo rústico, conforme a la reciente Instrucción 1/2025 de la Junta de Andalucía y la sentencia 25/2024 del Tribunal Constitucional, que interpretan el marco legal de las energías renovables.

"El Ayuntamiento actuará con total transparencia y rigor legal, cumpliendo todos los procedimientos previstos en la normativa", ha subrayado. Ha recordado, además, que las licencias municipales son regladas, no discrecionales, y deben otorgarse siempre que el proyecto cumpla todos los requisitos ambientales y urbanísticos.

La edil, igualmente, ha insistido en que la planta representa "una oportunidad para impulsar la economía circular, generar empleo y avanzar hacia un modelo energético más sostenible y responsable". Si los trámites avanzan según lo previsto, la empresa "estima iniciar las obras en el primer trimestre de 2026, con un plazo de ejecución de once meses y una vida útil del proyecto de 25 años".