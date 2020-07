PSOE-A achaca a "pactos ocultos" de Moreno y Vox "un paripé" para que Hernández y Serrano no expliquen incompatibilidad

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este miércoles explicaciones sobre los "pactos ocultos" con los que, a su entender, el presidente de la Junta, Juanna Moreno, "va a permitir un nuevo paripé" en el Parlamento para que el ya diputado no adscrito, otrora representante de Vox, Francisco Serrano, y del portavoz parlamentario de la formación de Santiago Abascal, Alejandro Hernández, "no den explicaciones sobre la compatibilidad o no de su actividad privada y su retribución como parlamentarios".

"¿Garantizar la compatibilidad de su actividad privada con su remuneración como diputado de Vox es uno de los pago a los que está obligado el Gobierno de Moreno para mantener la estabilidad que tiene?", se ha preguntado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de los socialistas andaluces, José Fiscal.

Además, también ha cuestionado si el cambio de postura de Vox sobre la negativa a celebrar un pleno extraordinario hace un par de semanas tiene que ver con otro de los "pactos ocultos" con el que Moreno "va a permitir un nuevo paripé": que "Hernández y Serrano no comparezcan y no den explicaciones sobre la compatibilidad o no de su actividad privada y su retribución como parlamentarios", para seguir dando la "poca estabilidad que tiene su gobierno".

Fiscal ha dicho que el PSOE-A está "rotundamente en contra de esta cuestión" y ha recordado que la ley "dice claramente que no es compatible tener una actividad privada y a la vez cobrar del Parlamento".

CRISIS DE GOBIERNO "PARA MANTENER EL SILLÓN"

Del mismo modo, y a tenor de las negociaciones que mantienen PP-A y Ciudadanos (Cs) para acometer cambios en la estructura del Gobierno andaluz, el portavoz socialista ha vuelto a pedir a Juanma Moreno que "detalle en el Parlamento la crisis de gobierno que va a llevar a cabo para asegurar su sillón de presidente".

Así, le pide que informe a los andaluces "del aumento de consejeros y altos cargos, de las razones verdaderas de este aumento y de lo que nos va a costar a todos".

De hecho, ha censurado que el Consejo de Gobierno aprobara este martes 13 millones para publicidad y propaganda de la Junta "pero no tiene dinero para dar mascarillas gratuitas a toda la población" o bien "no tiene dinero para mantener los centros de salud abiertos por la tarde o para cubrir las bajas de sanitarios y contratar más rastreadores, pero sí lo tiene para aumentar las consejerías y los altos cargos del PP-A y Cs".

A juicio de Fiscal, esta remodelación de la Junta no es para otra cosa que "para contentar a Cs en sus asuntos internos y para contentar a Vox, que tiene la sartén por el mango del Gobierno".

Y es que los socialistas, dada la situación que ha generado el Covid-19, defienden que "la prioridad no puede ser aumentar consejerías", de ahí que exijan explicaciones a Moreno. "Estamos ante un gobierno que no da la cara en asuntos importantes porque detrás hay pactos ocultos", ha zanjado.