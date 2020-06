PSOE acusa a la Junta de condenar a la Sierra de Segura a no poder usar la Presa de Siles hasta 2023

JAÉN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha acusado a la Junta de Andalucía de condenar a la Sierra de Segura (Jaén) a no poder usar la presa de Siles hasta el año 2023, tras las declaraciones realizadas ayer por la delegada territorial de Agricultura, quien "insiste en aferrarse a la capacidad de riego para no realizar la delimitación de las zonas regables".

"La capacidad de riego se podrá cambiar en 2022, cuando se apruebe el nuevo Plan Hidrológico Nacional. Mientras tanto, los regantes y los vecinos y vecinas de la Sierra tienen que poder utilizar la presa cuanto antes", ha reclamado Gámez.

En un comunicado, la parlamentaria socialista ha reprochado a la Junta que se "enroque" en la excusa de la capacidad de riego, que "por ciento, está establecido en seis hectómetros cúbicos en el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el PP".

"Es irónico que el PP fijara seis hectómetros en el plan hidrológico aprobado en 2013, que hiciera oídos sordos a las reivindicaciones del PSOE, de los alcaldes y de la comarca para que se aumentara esa dotación y que ahora lo ponga como excusa para no hacer la delimitación de las zonas regables", ha criticado Gámez.

La socialista ha reiterado que la ampliación de la dotación se podrá aprobar en 2022, pero que la Junta "no puede quedarse de brazos cruzados mientras tanto. La delegada le dijo ayer a la Sierra de Segura que los tres próximos veranos no van a ver ni una gota de agua para el riego. Y eso es inaceptable. No podemos esperar hasta 2022. Tienen que delimitar ya", ha advertido.

Y ha recordado, una vez más, que la apuesta de un Gobierno socialista será alcanzar los 15 hectómetros cúbicos "cuando toque" y eso será en el año 2022, que es la fecha prevista para aprobar el nuevo plan.

De hecho, en octubre de 2019 se aprobó una PNL en el Parlamento andaluz, presentada por el PSOE, en la que se defendía la ampliación a 15 hectómetros cúbicos, por lo que la posición de los socialistas "es clara y meridiana".

"¿Cuál es el plan entonces de la Junta de Andalucía? ¿Esperar al año 2022 para que se apruebe el nuevo plan hidrológico? Si su plan es ése, tendrán que ir a dar a la cara a la Sierra de Segura y explicarles a los regantes que no van a tener agua de la presa hasta dentro de 3 años por dejación de funciones y por puro capricho político", ha denunciado la parlamentaria.