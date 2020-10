PSOE-A acusa a Junta de "dar instrucciones a Salud Responde de no dar citas" y Aguirre defiende "mejoras" en el servicio

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado andaluz del PSOE-A Jesús María Ruiz ha acusado este jueves a la Junta de Andalucía de "dar instrucciones" a los trabajadores de Salud Responde de "no dar citas" médicas a quienes las solicitan por esa vía, mientras que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha respondido esgrimiendo una serie de "mejoras" introducidas en el servicio.

Ha sido en el seno de la comisión parlamentaria de Salud y Familias, en el marco de una pregunta que el diputado socialista ha trasladado al consejero sobre la situación del servicio de Salud Responde.

En su intervención, Jesús María Ruiz ha indicado que acababa de reunirse con "un grupo de profesionales de Salud Responde" que le han dicho no sólo "que no se ha resuelto nada" sobre la situación del servicio, sino que le "han enseñado un documento en el que se les dan instrucciones de no dar citas más allá del 10% de los operadores".

Tras aludir a "testimonios que nos dicen que les obligan a actuar así" en Salud Responde, el parlamentario socialista ha hablado de "colapso" y "desatención", y ha agregado que él mismo lo ha podido "comprobar".

"Necesitamos soluciones", ha enfatizado Jesús María Ruiz antes de agregar que la Junta "bien podría emplear esos once millones de euros que han desviado a Canal Sur para propaganda y autobombo en lo que deben hacerlo", que es "en luchar contra el Covid, porque estamos hablando de enfermedad, de agravamiento evitable y de muerte", según ha añadido.

Además, ha preguntado al titular andaluz de Salud si "piensa cumplir la orden del Parlamento de integrar plenamente a los trabajadores de Salud Responde y teleoperadores del 061 en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) o cualquier otra empresa pública, y dejar que siga prestando el servicio una empresa privada".

MEDIDAS DE LA JUNTA

El consejero ha respondido recordando el incremento de 5.325 horas mensuales, repartidas entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, que ha adoptado la Junta entre los operadores de Salud Responde.

Según ha defendido, la ampliación de horas permitirá dar respuesta a la población andaluza y que puedan gestionar todas las demandas un máximo de 69 operadores simultáneos en la sala de Jaén, con horario de 8,00 horas de la mañana a 22,00 de la noche de lunes a viernes, y de 9,00 de la mañana a 14,00 de la tarde los sábados.

Además, el plan puesto en marcha por la Junta contempla la contratación un centro de llamadas adicional con un equipo de 30 agentes en la modalidad de teletrabajo para apoyar a los rastreadores Covid en el seguimiento de los contactos de los positivos, según ha recordado Aguirre, que ha detallado que este centro contará con el apoyo de un innovador servicio de 'call center' automatizado (CCA), con 60 canales con la capacidad de 140.000 llamadas semanales, y de asistentes virtuales por voz.

Además, "se han impulsado dos 'call center' en Sevilla y Granada con una plantilla inicial de 20 profesionales, y dos centros telefónicos en la provincia de Huelva", según ha continuado.

El consejero también ha señalado que el Gobierno andaluz ha introducido "mejoras en los nuevos contratos de Salud Responde con la prestación de servicio telefónica", y ha asegurado que se han dado más de once millones de euros a Salud Responde, "un incremento de un 15% del presupuesto asignado para los próximos dos años respecto al contrato actual".

Aguirre también ha aludido a medidas que "garantizan la estabilidad de toda la plantilla fija" de Salud Responde, y "mejoras en las condiciones laborales de los operadores, de personal administrativo", así como el incremento en "un 33% del perfil de supervisión", la creación de "dos puestos de soporte administrativo y una mejor ratio de supervisores, hasta alcanzar un total de 20 y casi triplicar el número actual".

Finalmente, el consejero ha puesto de relieve la incorporación en Salud Responde de "un sistema de ayuda para mayores de 65 años en la gestión de las citas de Atención Primaria".