PSOE-A acusa a Moreno de sembrar "una macrocausa" en la sanidad andaluza con "los incendios" propiciando "hacer negocio"

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional y Relaciones con las Organizaciones Sociales del PSOE de Andalucía, Irene García, ha alertado este jueves de que Andalucía vive hoy "uno de los momentos más críticos de su historia" ante los "incendios sanitarios que ha provocado la nefasta gestión de Moreno Bonilla en nuestra tierra", algo que no es un "hecho aislado sino una macrocausa" que recorre cada punto de la geografía de la Comunidad.

García ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía que pare "de una vez por todas ese incendio sanitario" provocado con el único objetivo de "hacer negocio a costa de la salud de todos los andaluces y andaluzas".

"Ya está bien de hipotecar la salud y la vida de todos los ciudadanos para hacer negocio por parte de unos pocos", ha apostillado, según una nota de este partido.

La responsable socialista ha recordado que Moreno lo ha hecho con la educación, las universidades o el patrimonio natural, pero "de forma muy especial" con la sanidad pública.

"Si hoy recorremos las ocho provincias, muchos ciudadanos nos cuentan el auténtico infierno que están viviendo para ser atendidos por la sanidad pública", se ha lamentado la dirigente socialista.

Frente a ello, ha criticado que lo único que el presidete andaluz ha hecho es "todo lo contrario de lo que se comprometió a hacer".

"Creía que cambiando a su consejera esto se iba a solucionar", ha añadido en referencia al cambio de gobierno que acometió el 29 de julio, que ha supuesto llevar a Catalina García desde la Consejería de Salud a Sostenibilidad, preguntándose por las supuestas medidas puestas sobre la mesa para "remediar este auténtico desastre".

García ha llamado la atención sobre la falta de profesionales ante las condiciones laborales que les ofrece la Junta de Andalucía, el cierre de camas hospitalarias de forma diaria, los centros de salud también cerrados por las tardes, las zonas rurales sin ambulatorios o consultorios abiertos o la ausencia de ambulancias que acudan para atender a los pacientes.

"Desgraciadamente, esta es la realidad que se vive diariamente. Ya se lo dijimos cuando presentó su plan de verano, pero no le importó nada porque está llevando a cabo la política de privatizar, recortar y eliminar de un plumazo esa igualdad que hacía que los ciudadanos pudieran tener garantizada la sanidad pública", ha añadido la dirigente socialista.

Irene García ha rechazado la "política de la vergüenza y de la deshumanización" del Gobierno andaluz por cuanto "está hipotecando el futuro de muchos ciudadanos que ven con desaliento que no son atendidos por nuestra sanidad pública".

"Recorriendo Andalucía conocerá a muchas madres y padres preocupados porque llevan meses para recibir el diagnóstico de sus hijos o hijas y no saben si tienen una enfermedad grave. En los periódicos, se refleja que están falleciendo personas porque no hay ambulancias, porque tardan más de una hora y media aunque lleguen, o que hay muchísimas andaluzas que han tenido que contratar un seguro privado para hacerse una mamografía porque no pueden esperar más de cuatro meses para saber si tienen una enfermedad grave", ha concluido.