El PSOE afea al alcalde de Córdoba perder 19 millones en fondos europeos para baldeadoras o rehabilitación de viviendas

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha acusado al alcalde de la capital, José María Bellido (PP), de "renunciar" en la última semana a once millones de fondos Next Generation para autobuses, barredoras y baldeadoras no contaminantes y de otros 8,5 millones de euros para la rehabilitación y la eficiencia energética de viviendas en el Figueroa.

En un comunicado, el PSOE denuncia que, "en la barriada del Figueroa, la no creación de una oficina municipal que gestionara el programa de rehabilitación para eficiencia energética de las fases I y II ha provocado que sólo 14 de las 86 comunidades de vecinos se acojan a estas ayudas, con lo que se pierden los fondos europeos correspondientes por 8.545.200 euros". Hurtado califica esto como "uno de los mayores fracasos de la gestión del Gobierno de Bellido en el año y medio que lleva del presente mandato y de los cinco años y medio que lleva como alcalde de Córdoba".

Para el socialista, el fin de año no puede ser más desalentador tras las "dos pérdidas importantes" de Fondos Next Generation para la ciudad por una pésima gestión, según denuncia, del Gobierno de José María Bellido.

A estas pérdidas, ha asegurado Hurtado, hay que sumar otras anteriores de fondos Edusi por 5,7 millones de euros y de 4,6 millones de Next Generation que iban destinados a la Agenda Urbana, la rehabilitación del circuito del Parque Cruz Conde, proyecto de destino inteligente o proyecto para fomentar la actividad cultural en zonas turísticas, entre otros.

Según ha señalado el edil, a esta pérdida de fondos europeos hay que sumar "el agujero de 12 millones a Sadeco por no implantar a tiempo el quinto contenedor y la economía circular".

"En el sector privado esta negligencia reiterada hubiera significado un cese automático de quienes dirigen, sin embargo en el sector público se tolera la incapacidad de gestión y la pérdida de oportunidades y de fondos europeos que pierde Córdoba y aprovechan otras ciudades para crear empleo, luchar contra el cambio climático, fomentar la digitalización y mejorar los servicios públicos", ha aseverado Hurtado.