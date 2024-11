El PSOE afea al Ayuntamiento de Granada "no tener previstas" obras en el Barranco del Abogado en los próximos tres años

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha trasladado "las reivindicaciones" de los vecinos del Barranco del Abogado tras una visita a la zona, en la que, según ha denunciado la formación, el Consistorio "no tiene prevista ni una sola intervención" en los próximos tres años.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, ha criticado en este sentido que "el gobierno de Carazo haya dejado fuera del plan de obras al Barranco del Abogado, al igual que ha hecho con el plan asfáltico, a pesar de las necesidades que registran algunas calles y las reivindicaciones de los vecinos", recogen en una nota desde el PSOE.

Para el socialista, "el abandono del Barranco es la constatación de que para Carazo los barrios no existen, lo vemos cada día con una presencia nula del gobierno en los diferentes distritos, sobre todo en los más pequeños". En este sentido, ha declarado que "se está produciendo un retroceso en la atención a los barrios desde la llegada de Carazo al gobierno de la ciudad con las incidencias notables que no son atendidas por el gobierno del PP en el Ayuntamiento".

Respecto al Plan de Obras, Cuenca ha declarado que el PP "no tiene prevista ni una sola intervención en el barrio" en los próximos tres años. Así, el socialista ha precisado que los vecinos "llevan años pidiendo infraestructuras para el barrio como un parque infantil y obras de mantenimiento muy necesarias que no han sido atendidas y que sabemos por el propio PP que no serán ejecutadas en este mandato".

En esta línea, ha señalado, además, que "algunas de las reivindicaciones tienen que ser resueltas por el Patronato de la Alhambra ya que el barrio forma parte del eje de intervención de organismo que bajo el mandato del PP se ha olvidado por completo de sus obligaciones con el Barranco del Abogado".

Finalmente, ha subrayado al PP que "se hace imprescindible dar respuesta a peticiones como la pavimentación de la calle Perchel Alto, o la mejora de la placeta de Canacheros y Barrando del Abogado, al pavimento de la calle Secanillo Alto y acometer el ensanche de la entrada del Camino Nuevo del Cementerio, así como proceder a la eliminación del cableado en esta última calle".