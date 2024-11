El PSOE afea que la licitación de la cafetería de la estación de bus no estaba aprobada por el Consejo de Epassa (Jaén)

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal del PSOE de Jaén ha vuelto a criticar este domingo la "falta de transparencia y posible ilegalidad" de la oferta de alquiler a 200 euros mensuales, ya suspendida, de la cafetería de la estación de autobuses.

En un comunicado, el concejal socialista en el Ayuntamiento Francisco Lechuga --consejero de la empresa pública de Servicios y Aparcamientos, Epassa, que gestiona el PP--, asegura que el anuncio de licitación no estaba aprobado por el órgano de contratación competente que es el Consejo de Administración de la empresa y solo contaba con la firma del gerente, sin informes técnicos de tasación ni del asesor jurídico de Epassa.

"El artículo 15 de los estatutos de Epassa es claro: dice que la potestad para aprobar estos trámites es del Consejo de Administración y el PP se lo ha saltado". Junto a ello, afirma que el procedimiento correcto de contratación que se establece para la empresa fue fijado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en 2021, procedimiento, asegura, que siguió el PSOE en todo momento pero "que vemos que no está siguiendo este equipo de Gobierno".

El edil ha precisado que "por el Consejo tiene que pasar hasta el contrato más insignificante, hemos dado el visto bueno a cosas como el contrato de desratización de los aparcamientos, por tanto, no se explica que esta licitación, de mucho más calado y trascendencia, no se haya llevado al Consejo".

Por eso, el PSOE insiste en conocer "qué firmas optaron a este alquiler a 80 céntimos de euro por metro cuadrado al que el PP no dio publicidad a propósito". "El procedimiento se cerró y vamos a reclamar que se nos indique qué empresa se había presentado", ha explicado el socialista.

Asimismo, ha indicado que Epassa es una empresa municipal que está sujeta para este tipo de licitaciones a la Ley de Contratos del Sector Público, que requiere de este tipo de documentación para hacer adjudicaciones como la del alquiler de la cafetería de la estación, y no a la de Arrendamientos "que el PP esgrime además aludiendo a una norma que por nombre y fecha de publicación no existe".

El socialista afirma que tampoco es legal limitar la presentación de ofertas al sistema de correo electrónico. "El artículo 139 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que las propuestas deben ser secretas y garantizar hasta el último momento su carácter secreto, cosa que con el procedimiento de envío de proposiciones por correo electrónico de esta licitación no se cumple", manifiesta.

Asimismo, señala que hay constancia documental en Epassa de que antes de sacar esta licitación al menos seis empresas se interesaron por el local, empresas a las que se no se tuvo en cuenta ocultando este anuncio. También apunta que hay una flagrante ilegalidad en la forma en la que se establecían las prórrogas que podían llegar a ser indefinidas, "de tal manera que quien se quedara la cafetería podía estar toda la vida con ella, algo que redunda en las sospechas que tenemos de este anuncio".

El socialista explica que ya en el año 2009 la empresa que se quedó finalmente con la cafetería de la estación de autobuses pagó un alquiler de 3.500 euros mensuales y realizó una inversión de 220.000 euros, "por lo que el argumento del PP de que el precio del alquiler condicionaba las ofertas no se sostiene". Así, el edil señala que "entre los 0,79 euros del metro cuadrado de la oferta de alquiler del PP y los 14 euros del metro cuadrado de un local en la zona hay una diferencia tan abismal que es más que evidente que esta cafetería era una bicoca para quien se la quedara".

"Es que además nos ha sorprendido que el PP dé explicaciones como partido y no desde el Ayuntamiento de este anuncio 'chollazo', y más a los consejeros de la empresa, que no solo no se enteraron de cuándo se licitaba el alquiler sino de que cuando se ha suspendido", dice.

En palabras del edil, "es una suspensión que achacamos más a que el PSOE ha destapado esta extraña licitación y ha dado al traste con las pretensiones del PP de 'regalar' a alguien un local de 250 metros cuadrados y una terraza de similares dimensiones en pleno centro, con un precio que está un 95% por debajo del precio del mercado de alquiler en la zona".

Por último, también desmiente el argumento "poco consistente" del PP que la cafeteríaestuviera cerrada durante todo el mandato del PSOE. "Fue solo en los últimos meses del mandato y por una cuestión de salud del empresario que la tenía alquilada, un problema de salud que además no tuvo el mejor final", aclara.