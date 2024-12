PSOE afea al PP la aprobación de los presupuestos "de la vergüenza" para la provincia de Jaén

JAÉN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha afeado al PP el haber aprobado los presupuestos "de la vergüenza" para la provincia de Jaén porque son "un auténtico bulo" y "nunca se cumplen".

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha afirmado en un comunicado que la Junta de Andalucía "condena definitivamente a Jaén a una segunda legislatura en blanco" con unas cuentas que "ningunean a la provincia, cierran la puerta a cualquier proyecto emblemático y encima confirman el desmantelamiento de los servicios públicos, especialmente en materia sanitaria".

Gámez ha indicado que la Junta "lleva seis años tomándole el pelo a la provincia de Jaén con presupuestos inflados, con inversiones que se inventan sobre el papel pero que luego nunca se ejecutan" y además, "sin incorporar ningún proyecto nuevo, que lleve el sello del PP, ningún proyecto emblemático y transformador para generar riqueza y empleo en la provincia".

La parlamentaria socialista ha apuntado que Juanma Moreno, "acumula más de 1.100 millones de euros sin ejecutar en estos seis años, una deuda histórica con la provincia que es responsabilidad absoluta del presidente de la Junta".

Gámez ha manifestado que la prueba de que la Junta de Andalucía no está invirtiendo nada en la provincia de Jaén es "el penoso balance de resultados que presenta su gestión", ya que desde 2019 "no se ha construido ni un solo kilómetro de autovía, no se ha puesto ni un solo ladrillo de la Ciudad Sanitaria ni de la Ciudad de la Justicia, y el tranvía sigue sin funcionar".

A todo esto le ha sumado que "no se ha iniciado ninguna obra para los distribuidores de la capital, el Puerto Seco de Linares es un solar, no hay avances en las áreas logísticas de Andújar y Bailén, y no han sido capaces de ejecutar ni una sola obra de abastecimiento".