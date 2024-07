PSOE-A agradece las disculpas de Bernal a Férriz pero pide su cese por posible "incompatibilidad" del gerente de Turismo

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha agradecido este lunes las disculpas públicas que ha trasladado el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, por la bronca que mantuvo la semana pasada en el Pleno del Parlamento con la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, a la que espetó que daba "vergüenza" por su comportamiento en la Cámara andaluza, si bien ha pedido el "cese" del consejero por el caso de supuesta "incompatibilidad" del director gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, Lisardo Morán.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha realizado estas consideraciones después de que el consejero haya pedido este lunes "disculpas", en una entrevista en Canal Sur Radio, por el referido rifirrafe protagonizado con la portavoz socialista, y haya apuntado que "no estuve acertado" en ese momento.

María Márquez ha comentado que "nunca es tarde si la dicha es buena", si bien ha advertido de que, durante los dos días de Pleno celebrado la semana pasada, el consejero estuvo "sentado delante de la portavoz del Grupo Socialista y no sólo no le pidió disculpas, sino que no le dirigió la palabra, ni la saludó, ni le habló".

"Entiendo que, por estrategia, le habrán aconsejado al consejero que pida disculpas públicas", pero "estaría bien también que se lo hiciera directamente a la portavoz, que es a la que ofendió", ha añadido la portavoz socialista antes de insistir en la idea, en todo caso, de que "nunca es tarde si la dicha es buena", y de opinar que, con sus disculpas, el consejero ha venido a "reconocer" que se comportó como un "faltón" y de una forma "impropia" respecto a "lo que merece una institución como el Parlamento de Andalucía".

PETICIÓN DE CESE DEL CONSEJERO DE TURISMO

Tras agradecer "esa disculpa y el reconocimiento de que no lo hizo bien", el PSOE-A, a través de su portavoz, ha pedido el "cese" del consejero de Turismo ante una información que, según ha explicado, ha recabado su partido a lo largo de este pasado fin de semana, relativa a la situación del director gerente de la Empresa pública de Turismo y Deporte, sobre la que el PSOE-A pidió "información a la Junta" hace ya varios meses, según ha recordado.

En concreto, el PSOE-A alertó hace unos meses de un posible caso de "incompatibilidad" del director gerente de la Empresa para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, Lisardo Morán, al haber firmado la resolución de la concesión de una subvención a la empresa para la que había estado trabajando hasta justo antes de su nombramiento para dicho alto cargo de la Junta.

Al respecto, la portavoz socialista ha recordado este lunes que el consejero Bernal defendió que dicho director gerente "no tenía ningún cargo directivo, no ejercía ningún tipo de apoderamiento de firma, no tenía participación de la empresa" para la que trabajaba y que recibió dicha subvención, "ni tenía capacidad de tomar decisiones".

Sin embargo, María Márquez ha apuntado que, "después de mucho buscar", porque "no nos lo ha puesto fácil la Junta de Andalucía", el PSOE-A ha accedido "a la declaración responsable" del director gerente de la Empresa de Turismo "a fecha del 15 de diciembre de 2022, donde dice, literalmente", que tenía "experiencia en competencias directivas" y que las desarrollaba "en la actualidad" --en ese momento-- "en la empresa" referida.

Para la portavoz del PSOE-A, con esta declaración responsable "se demuestra la mentira del consejero de Turismo y que el PSOE tenía razón", por lo que ha pedido el "cese" de Arturo Bernal y "explicaciones" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "de forma inmediata".

"Estamos hablando de recursos públicos, del dinero de todos los andaluces, y esto no se despacha con mentiras en el Parlamento de Andalucía, intentando que el PSOE no acceda a la información y, después de mucho investigar, después de mucho buscar, encima, darnos cuenta de que nos han mentido y de que llevábamos razón", ha comentado la portavoz del PSOE-A antes de concluir insistiendo en reclamar "explicaciones de forma inmediata" al Gobierno andaluz.