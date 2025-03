El PSOE ampliará la denuncia contra "campañas ultras" en mobiliario en Córdoba tras una publicidad contra el aborto

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba volverá a acudir a la Fiscalía para ampliar las denuncias presentadas anteriormente contra "campañas ultras" en mobiliario municipal de la capital, esta vez "por el uso de personas con síndrome Down en publicidad antiabortista pagada con fondos de una asociación ultracatólica y exhibida en el mobiliario urbano que gestiona el Ayuntamiento".

Lo ha adelantado la concejala socialista Alicia Moya, que critica el "insulto y la utilización zafia y manipuladora de las personas con síndrome Down" en una nueva campaña donde "el Gobierno municipal se pone de perfil ante los desafíos y ataques de la ultraderecha a los derechos conseguidos por generaciones de mujeres, escondiéndose tras declaraciones de feminismo que luego no practica y permitiendo que en nuestra ciudad se señale a las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir un embarazo".

Moya ha instado al Gobierno del PP a retirar esa publicidad de las marquesinas al igual que solicitaron anteriormente "con la campaña que señalaba a las mujeres trans", y sobre la que el PSOE presentó denuncia en la Fiscalía que ahora ampliará "por atentar no sólo contra el derecho de las mujeres, sino contra la dignidad de las personas down".

"El fundamentalismo ideológico de la ultraderecha lleva a pensar que no se puede defender el derecho individual de interrumpir un embarazo a la vez que reconocer la valía de cualquier persona, tenga o no discapacidad", ha opinado en una nota Moya, que insiste en que "la misma dignidad y derecho que tiene una persona con síndrome Down para desarrollar en plenitud su vida, la tiene una mujer para decidir, en función de sus particulares circunstancias, interrumpir un embarazo".

Para la edil, "las mujeres no necesitamos tutelas a la hora de tomar decisiones, sobre todo si tienen que ver con nuestro cuerpo, y menos de aquellas organizaciones que se permiten el lujo de insultar, juzgar y señalar a quien no comparte su opción de vida".