PSOE-A: Andalucía podría contratar 9.000 médicos o hacer 8.000 viviendas más con la senda de déficit rechazada por el PP

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles el rechazo del PP en el Congreso de los Diputados a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública diseñados por el Gobierno para el conjunto de administraciones, porque con ello Andalucía "ha perdido más de mil millones de euros" que se podrían dedicar a "contratar a 9.000 médicos o a hacer 8.000 viviendas públicas" en la comunidad autónoma.

Así lo ha manifestado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que también ha indicado que con los "más de 1.000 millones" con los que deja de contar Andalucía al no salir adelante la referida senda déficit "se podrían hacer diez desaladoras de 20 hectómetros cúbicos" en esta comunidad, o el "75% de las Ciudades de la Justicia".

Por ello, ha criticado que el PP andaluz que dirige el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se haya sumado al rechazo de la senda de estabilidad presupuestaria "por seguir la estrategia de 'Génova'" --en referencia a la dirección nacional del PP--, y ha agregado que, siguiendo la "teoría" que el líder del PP-A aplica al referirse al PSOE andaluz, se podría decir que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "nos roba a Andalucía", que hay que pedir "más Andalucía y menos Feijóo", y que Moreno es "el delegado más aplicado de Feijóo, porque en vez de defender que ese dinero venga a Andalucía a mejorar y reforzar los servicios públicos, lo que ha hecho es aplicar la estrategia de 'Génova'".

Tras apostillar que "lo del destrozo de los servicios públicos tampoco es que" sea algo que al presidente de la Junta "le duela mucho, porque no ha hecho otra cosa desde que llegó al Gobierno", Ángeles Férriz ha señalado que esas actuaciones, en todo caso, "chocan mucho con esas 'campañitas' a las que nos tiene acostumbrado" Juanma Moreno sobre "ese agravio que dice que tiene" Andalucía respecto del Gobierno de España, pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no ha parado de darle dinero" a Andalucía, y de que los 'populares' "votan en contra" cuando desde el Gobierno querían "darle más dinero" a la comunidad autónoma, ha añadido.

BALANCE DE GESTIÓN

La representante del PSOE-A ha sostenido también que los 'populares' que gobiernan en Andalucía "viven muchísimo mejor no asumiendo competencias y repartiendo culpas que asumiendo la gestión", y en esa línea ha apuntado que los andaluces están "completamente decepcionados" con Juanma Moreno, "una persona que llegó prometiéndolo todo y no sólo no ha cumplido nada, sino que además ha destrozado muchas de las cuestiones que funcionaban razonablemente bien".

La portavoz socialista ha sostenido que los "seis años" de gobierno de Moreno podrían resumirse en "mentiras, soberbia, confrontación con el Gobierno de España y destrozo de los servicios públicos", y ha criticado que el presidente lleve "dos meses dándole vueltas a una crisis de gobierno que a todas luces es una enmienda a la totalidad de su gobierno" y "el fracaso más evidente de su gestión".

"No sabemos si es que no sabe ni siquiera gestionar su propia crisis de gobierno, si es que le cuesta elegir a cuántos consejeros tiene que quitar, o es que no encuentra a personas para sustituir a los consejeros porque es difícil querer formar parte de un gobierno como éste, cuya seña de identidad es destrozar aquello que nos hace iguales", ha comentado al respecto Ángeles Férriz.

En todo caso, la portavoz socialista ha señalado que el "problema" del Gobierno andaluz "no es de caras, sino de modelo" de una política que está "haciendo daño a los andaluces", y que "tiene a media Andalucía levantada en contra".

Al hilo, Férriz ha criticado así la "bajada de impuestos a las grandes fortunas andaluzas" y la ausencia de "medidas para el empleo" en Andalucía por parte de la Junta, que se ha aprovechado "de la buena salud económica" del país, según ha añadido la representante del PSOE-A, quien también ha denunciado que el Gobierno del PP-A no ha tomado "absolutamente ninguna" medida para los jóvenes, quienes, además, "han tenido que irse a los tribunales" por la gestión que del Bono Joven de Alquiler ha llevado a cabo la Junta, según ha puesto de relieve.

Férriz también ha criticado que el Ejecutivo del PP-A ha puesto "una alfombra roja a seis universidades privadas" para su instalación en Andalucía, y al hilo ha denunciado que "toda la política" de Juanma Moreno pasa por "convertirnos a los andaluces en clientes de todo" y "convertir todo en un negocio, y el que pueda pagar lo que lo pague, y el que no, pues que se apañe como pueda".

La portavoz socialista ha acusado también a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, de "mentir" anunciando aumentos de docentes que los sindicatos dicen que "es mentira", porque lo que en realidad están haciendo desde el Gobierno andaluz es "recortando" en la educación pública "para favorecer la privada y la concertada".

De igual modo, ha denunciado que el Parlamento andaluz está "completamente secuestrado al servicio de San Telmo" --sede de la Presidencia de la Junta--, y que la "única estrategia" del PP "es confrontar con el Gobierno de España".

Al respecto, ha advertido de que "el 100%" de las proposiciones no de ley (PNL) del PP-A aprobadas en el Pleno del Parlamento con el "rodillo" de su mayoría absoluta --un total de 64 durante el periodo de sesiones que ahora acaba, contando ya con las dos que se debatirán este jueves-- "instan o confrontan con el Gobierno de España".

La portavoz socialista ha criticado así que Juanma Moreno y la Mesa del Parlamento dirigida por su presidente, Jesús Aguirre (PP-A), han convertido la Cámara autonómica "en una caja de resonancia de la estrategia de Feijóo para confrontar con Pedro Sánchez", algo que Ángeles Férriz ha considerado que supone "una falta absoluta de respeto a la autonomía de Andalucía" y al derecho que tienen los andaluces de que en el Parlamento se hable de sus "problemas" y de la "gestión" de la Junta.

Ángeles Férriz también ha destacado que el Grupo Socialista "ha triplicado" en este periodo de sesiones el número de iniciativas presentadas en relación a las del PP-A --un total de 6.057 frente a 2.202 del Grupo Popular, ha precisado--, pese a contar con casi la mitad de diputados, y ha subrayado que las iniciativas socialistas han sido "de todo tipo", si bien "la mayoría han acabado en la basura, porque ni siquiera las han leído", según ha lamentado.

Ángeles Férriz ha resumido que "el balance de estos seis meses" de periodo de sesiones "no puede ser peor", y, con "más dinero que nunca", el Gobierno del PP-A ha realizado "peor gestión que nunca", según ha apostillado antes de declararse "convencida de que los andaluces le pierden ya el respeto y la confianza a un presidente de la Junta de Andalucía que de marketing va sobrado, pero que de conciencia y de resolver problemas de los andaluces ha demostrado que no tiene ni la más mínima intención ni la más mínima capacidad", ha zanjado.

REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Por otro lado, la portavoz socialista también ha criticado que el PP votara este martes en el Congreso en contra de la reforma de la Ley de Extranjería que defiende el Gobierno para regular el reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas, y ello después de que el presidente de la Junta hubiera presumido en el Parlamento de tener "el corazón así de ancho para recibir a niños que vienen con lo puesto y huyendo de cuestiones completamente terribles", según ha abundado.

Tras esa votación, Férriz ha denunciado que "el ancho del corazón" de Moreno "está hecho a la medida de Feijóo", así como que los 'populares' no hayan mostrado "humanidad" en relación a esos menores.