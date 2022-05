El PSOE anima a movilizarse “contra el cambio a peor” que ha traído Juanma Moreno a la provincia de Jaén

JAÉN, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha animado a la movilización de toda la provincia de Jaén el próximo 19 de junio "contra el fraude de Moreno Bonilla" y contra tres años y medio de legislatura que han traído "el cambio a peor a todos los pueblos de Jaén".

El coordinador electoral del PSOE de Jaén, Jacinto Viedma, ha señalado en un comunicado que "ha llegado el momento de que todos los descontentos, perjudicados y afectados por la nefasta gestión de la Junta de derechas" puedan "hablar en las urnas y darle un vuelco a la situación". "Jaén no se merece esta Junta que ha engañado, ha incumplido y ha desmantelado servicios públicos", ha dicho el dirigente socialista.

Viedma ha afirmado que Jaén tiene hoy más de 50.000 parados "a pesar de que Moreno prometió crear alrededor de 46.000 empleos". Ha añadido que "tampoco ha cumplido con los planes de reindustrialización que anunció para Jaén, Linares y N-IV, Úbeda, Baeza, Alcalá la Real y Villacarrilo, ni con los planes de inversión extraordinaria".

En cambio, según el dirigente socialista, Moreno "ha recortado 17 millones de euros en los planes de empleo y se ha cargado cinco unidades de orientación laboral, perjudicando a los parados de 28 pueblos" y "para culminar su desastrosa obra, el presidente de la Junta ha intentado dinamitar la Universidad de Jaén con un recorte de ocho millones de euros que sin duda volvería a intentar si tuviera la más mínima oportunidad".

El candidato número dos del PSOE a las elecciones andaluzas ha subrayado que Juanma Moreno "no ha construido ni un solo kilómetro de autovía, no ha puesto a circular el tranvía de Jaén, no ha avanzado ni en el Puerto Seco de Linares ni en las áreas logísticas de Andújar y de Bailén".

"No ha hecho nada con la Ciudad de la Justicia y lo único que puede presentar de la Ciudad Sanitaria es el terreno que le han cedido Ayuntamiento y Diputación. Eso sí, tuvo toda la prisa del mundo por eliminar la inversión de 20 millones de euros para modernizar el Complejo Hospitalario", ha dicho Viedma.

A esto le ha añadido "el hundimiento premeditado de la sanidad pública que todos los usuarios de la provincia conocen sin excepción" ya que, según ha agregado, Moreno "se está cargando la sanidad pública" y "por eso cierra El Neveral, por eso el Hospital de Cazorla sigue bajo mínimos, por eso los Hospitales de Andújar y Sierra de Segura tienen un grave déficit de especialistas, por eso se elimina la consulta de covid persistente y por eso se despiden a 8.000 sanitarios".

Ha concluido señalando que las personas dependientes "también son damnificadas" de esta legislatura, puesto que "tardan una media de 700 días en recibir su ayuda, a pesar de que Moreno Bonilla está recibiendo las mayores cantidades de dinero de la historia procedentes del Gobierno de España".