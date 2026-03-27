El PSOE-A aprueba el procedimiento para elaborar sus listas del 17M a las que prevé dar 'luz verde' el 10 de abril

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene ante el Comité Director del partido en San Juan del Puerto (Huelva). (Foto de archivo). - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía ha aprobado en su reunión de este viernes, 27 de marzo, el procedimiento que seguirá para la elaboración de sus listas electorales de cara a los comicios autonómicos convocados para el próximo 17 de mayo, que está previsto que reciban el 10 de abril la 'luz verde' del Comité Director, máximo órgano de la federación socialista andaluza entre congresos.

Así se desprende de dicho procedimiento electoral que ya ha recibido el visto bueno también de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, según han informado a Europa Press fuentes socialistas tras la reunión de la Ejecutiva andaluza de este viernes, que se ha celebrado justo el día en el que se ha materializado la salida del Gobierno de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que ha cesado como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda para centrarse en su candidatura a la Junta en los comicios del 17 de mayo.

El procedimiento electoral aprobado este viernes se desarrolla de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos emanados del 40º Congreso Federal del PSOE, y a los Estatutos Federales aprobados en el 41º Congreso Federal.

De esta manera, la elección de los miembros de las listas a candidatos al Parlamento de Andalucía "se basará en las propuestas de la militancia del ámbito territorial correspondiente, teniendo en cuenta el principio de igualdad de todos los afiliados para acceder a los cargos públicos dependientes del partido".

Para concurrir a este proceso se requiere "reunir la condición de elegible de acuerdo con lo establecido en la legislación electoral general y en la Ley electoral de Andalucía 1/1986 de 2 de enero", y, en el caso de que no se sea militante ni afiliado directo del PSOE, "se deberá acreditar una trayectoria de cercanía a los valores socialistas y al PSOE", según precisa el documento aprobado.

Igualmente, el procedimiento especifica que "las listas se elaborarán atendiendo a la representación de hombre y mujeres, ordenados de forma alternativa", de forma que "las propuestas de nombres que propongan las Asambleas deberán ser paritarias".

Para la elaboración de las candidaturas, se considerará como "censo válido" el "censo federal, actualizado y verificado por la Comisión Ejecutiva Federal cerrado a 1 de febrero de 2026".

CALENDARIO

De esta manera, el calendario aprobado este viernes contempla como fechas claves, de entrada, las de los días 6 y 7 de abril, cuando se celebrarán las Asambleas Locales, un día antes de las Comisiones Ejecutivas Provinciales, que se reunirán el 8 de abril.

El 9 de abril es el día fijado para que se remita a la Ejecutiva regional "la documentación preceptiva de los candidatos", y ya el viernes 10 de abril está previsto que se reúnan la Comisión Regional de Ética, la Comisión Regional de Listas, la Comisión Ejecutiva Regional y el citado Comité Director.

La Comisión Regional de Ética es la encargada de emitir "un dictamen de los documentos sujetos a su competencia", mientras que la Comisión Regional de Listas, "previa consulta con la portavoz del grupo parlamentario, emitirá un dictamen formulando la propuesta de candidatura para cada circunscripción, que será presentado al Comité Director del PSOE de Andalucía para su aprobación o rechazo".

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Regional "justificará ante el Comité Director las propuestas de listas ordenadas, motivando la inclusión y orden de cada uno de sus integrantes".

Los proyectos de listas "serán remitidos a la Comisión Federal de Listas, que los ratificará o modificará, previa consulta con el/la secretario/a general de la Comisión Ejecutiva Regional, de un representante de cada Comisión Ejecutiva Provincial y el/la portavoz del grupo parlamentario".

De este modo, el dictamen de la Comisión Federal de Listas "podrá incluir, razonándolo, nombres de candidatos/as no propuestos por las Asambleas, los órganos provinciales y regionales", aclara el documento aprobado este viernes.

En las anteriores elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, Juan Espadas fue el candidato socialista a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Sevilla, mientras que los otros 'números uno' del PSOE-A al Parlamento andaluz por las demás provincias fueron Juan Antonio Lorenzo por Almería, Irene García por Cádiz, Isabel Ambrosio por Córdoba, Noel López por Granada, María Márquez por Huelva, Ángeles Férriz por Jaén, y Josele Aguilar por Málaga.



