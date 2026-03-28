El borrador de la Renta 2025-2026 está a un clic: cuándo se abre y cómo saber si Hacienda te devuelve o debes pagar

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Empleada Pública Durante Su Jornada Laboral, En La Oficina De La Agencia Estatal De La Administración Tributaria - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

En menos de dos semanas los contribuyentes volverán a tener una cita con Hacienda. Muchos ya se preguntan si es posible consultar el borrador o acceder al simulador para adelantarse y saber si la declaración les saldrá a pagar o a devolver.

La Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio 2025 comenzará el próximo 8 de abril, fecha en la que se abrirá el plazo para presentar las declaraciones por internet, según el calendario del contribuyente publicado por la Agencia Tributaria.

Así, la campaña se prolongará hasta el 30 de junio de 2026, periodo durante el cual los contribuyentes podrán cumplir con sus obligaciones fiscales a través de los canales telemáticos habilitados.

A continuación, explicamos cuándo estará disponible el borrador de la Renta y cómo revisar y modificar los datos fiscales antes de presentar la Declaración definitiva en línea.

QUÉ ES EL BORRADOR Y POR QUÉ NO SE DEBE CONFIRMAR A CIEGAS

El borrador de la declaración de la Renta es un documento preliminar que la Agencia Tributaria elabora con los datos fiscales de cada contribuyente, como información sobre nóminas, pensiones, ganancias o pérdidas patrimoniales, vivienda habitual y situación familiar, lo que permite conocer de antemano si la declaración saldrá a pagar o a devolver.

Sin embargo, no debe confundirse con un trámite automático o infalible. El borrador sirve como base para la declaración final y, si se confirma sin revisarlo, el contribuyente puede perder deducciones o incurrir en errores que den lugar a pagos indebidos o incluso sanciones.

En este sentido, la experta en finanzas Laura Encina advierte de que "jamás hay que fiarse del borrador de la declaración", ya que puede contener errores o información desactualizada. Por ello, recomienda afrontar la campaña de la Renta con calma y atención.

Dedicar tiempo a revisar los datos y comprobar qué deducciones o beneficios fiscales pueden aplicarse es la mejor forma de evitar sorpresas y optimizar el resultado final de la declaración.

TRES RECOMENDACIONES ANTES DE CONFIRMAR EL BORRADOR

La experta en finanzas recomienda que los contribuyentes comprueben que figuran correctamente todos los ingresos percibidos, incluidos subsidios, prestaciones, ayudas públicas e ingresos procedentes de alquileres, ventas, dividendos, criptomonedas o actividades profesionales no vinculadas al trabajo principal, como por ejemplo la remuneración por impartir una conferencia.

También aconseja revisar las posibles deducciones estatales, como las destinadas a la rehabilitación energética de viviendas o la compra de vehículos eléctricos, hasta las aplicables a rentas inferiores a 18.276 euros. A ello se suman las deducciones autonómicas, que en algunas regiones alcanzan gastos como la cuota del gimnasio, servicios veterinarios o incentivos por residir en municipios con poca población, dependiendo de cada comunidad.

Por último, conviene verificar que los datos personales estén actualizados -dirección, estado civil o número de cuenta bancaria- antes de presentar la declaración definitiva.

CÓMO ACCEDER AL BORRADOR

Para acceder al borrador de la declaración y a los datos fiscales, el contribuyente puede entrar a la web de la sede electrónica en la Agencia Tributaria, concretamente al apartado de 'Servicio tramitación de borrador / declaración'.

Para entrar, Hacienda permite validar la identidad de los usuarios mediante los sistemas Cl@ve Móvil, Certificado o DNI electrónico, número de referencia o eIDAS (este último para autenticarse con la identificación de otro país).

Entre todas las opciones, las más rápidas y prácticas son el acceso con Cl@ve Móvil o DNI electrónico, ya que permiten identificarse en pocos segundos desde el móvil.

Para consultar el borrador de la declaración y los datos fiscales, los contribuyentes deben acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria, en el apartado "Servicio de tramitación de borrador/declaración (Renta WEB)".

¿Y SI NO TENGO NINGUNO DE ESOS SERVICIOS?

En caso de no disponer ninguno de estos servicios, es posible acceder mediante un número de referencia, que se puede solicitar directamente en la web de la Agencia Tributaria. Para obtenerlo, basta con introducir el DNI junto con su fecha de caducidad o de expedición.

Además, la Agencia pedirá el valor de la casilla 505 de la declaración del ejercicio anterior (Renta 2024), que corresponde a la base liquidable general sometida a gravamen y no debe confundirse con el resultado de la declaración.

Este dato puede consultarse en la declaración presentada el año pasado o en el justificante de ingreso o devolución. En caso de no haber presentado la Renta el ejercicio anterior, el sistema solicitará el IBAN de la cuenta bancaria, según explica HelpMyCash.

¿PUEDO SABER ANTES DEL 8 DE ABRIL SI ME SALE A PAGAR?

Para quienes no quieran esperar a tener el borrador en mano, la Agencia Tributaria ofrece un simulador oficial en 'Renta Web Open Simulador'.

A través de esta herramienta, los contribuyentes pueden iniciar una nueva declaración o cargar los datos de una declaración previamente guardada en la misma aplicación. Después, deberán introducir su información personal y económica, aunque el sistema no realiza ninguna validación frente al censo de la Agencia Tributaria.

El simulador permite incluso hacer pruebas con datos ficticios, ya que Hacienda no registra ni tiene en cuenta la información introducida.

La herramienta reproduce la estructura real de la declaración, con diferentes apartados y enlaces numéricos junto a cada concepto, y facilita la navegación entre las distintas páginas del formulario.