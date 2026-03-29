Ayuntamiento de Sevilla investiga si el botellón de Heliópolis fue concertado en redes sociales: "No volverá a ocurrir"

Viandantes en Sevilla durante el Domingo de Ramos 2026 junto a una señal de seguridad. - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha expresado este domingo que se está llevando a cabo la investigación por parte de las autoridades pertinentes del botellón registrado en el barrio de Heliópolis durante la noche del Viernes de Dolores, en aras de esclarecer si se trató de una cita concertada a través de redes sociales. Cabe recordar que este incidente afectó a la Hermandad de la Misión, pues en esos momentos se encontraba realizando su estación de Penitencia mientras una aglomeración de jóvenes compartía bebidas alcohólicas a su alrededor.

"Además, se está investigando si, efectivamente, fue un botellón o realmente lo que sucedió es que el establecimiento estaba desbordado. Son cosas que no deben ocurrir y que, le garantizo, no volverá a ocurrir el Viernes de Dolores del año que viene", ha afirmado el regidor en declaraciones en el programa El Llamador de Canal Sur, recogidas por Europa Press.

Sobre el dispositivo de seguridad decretado para estos días, al que, recientemente, se ha sumado el nuevo Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla (GAR), el alcalde ha asegurado que "todo está planificado y pensado", en aras de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

"Todo está planificado y, además, vamos a tener una Semana Santa plena, desde el punto de vista meteorológico, y ya tocaba también, hacía mucho tiempo que no podíamos decir que teníamos una Semana Santa así", ha agradecido Sanz.

Asimismo, el alcalde ha apuntado al arranque de las nuevas funciones de la 'APP Sevilla', aplicación municipal que estos días ha añadido a su actividad habitual el control de la aglomeración de los puntos de la ciudad, en aras de controlar la densidad de las calles, así como el recorrido de las hermandades.