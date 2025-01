El PSOE asegura que todas las actuaciones de relevancia acometidas en Baeza (Jaén) tienen "el sello socialista"

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha valorado este lunes que "prácticamente todas las actuaciones de relevancia acometidas o que se están acometiendo en este año y medio en Baeza tienen el sello socialista" y que "todo lo que está transformando y mejorando la ciudad tiene la base del trabajo realizado por el PSOE, ya sea por las administraciones que gobierna o por la herencia que Lola Marín y su equipo dejaron en el mandato anterior".

"Todo el mundo sabe que este Ayuntamiento se mantiene a flote gracias a la gestión que Lola dejó planificada y al apoyo de las administraciones socialistas, mientras que el alcalde se dedica a utilizar el Ayuntamiento contra el PSOE, priorizando los intereses particulares de su partido", ha asegurado Reyes, según ha trasladado el propio partido en una nota.

En rueda de prensa en Baeza, Reyes ha manifestado que la localidad sabe que "tiene el apoyo del Gobierno de España" y ha respaldado su "hoja de servicios" con la ciudad, así ha puesto como ejemplo la ejecución y puesta en servicio del enlace de la A-32, los dos millones de euros para la remodelación de la travesía de la Yedra, los 2,3 millones en planes de sostenibilidad turística, la cifra récord de alumnos en la Academia de la Guardia Civil o la inversión "histórica" en estas instalaciones.

Baeza "también siente el aliento de la Diputación de Jaén", con actuaciones en materia cultural, el convenio de 133.000 euros para la Academia que el año que viene ascenderá a 150.000 euros, los planes provinciales o el arreglo de calles y plazas, ha destacado Reyes.

Asimismo, ha resaltado otras iniciativas como la ampliación del cementerio, la reparación de colectores, los 200.000 euros del plan especial de empleo, las ayudas para el sector turístico, el pago de la cuota para Municipios Patrimonio de la Humanidad o la mejora del Museo de la Cultura del Olivo. "Todo esto paga la Diputación", ha subrayado para indicar que "de igual manera que financia la ayuda a domicilio con más de 450 usuarios en la ciudad".

En este contexto, Reyes ha considerado que "hay que preguntarle al alcalde qué aportan las otras administraciones, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía" y respondió él mismo que "poco trabajo y mucho ruido". "No hay color entre el Ayuntamiento que presidía Lola Marín y el actual equipo de Gobierno", ha subrayado pata asegurar que "es algo que están viendo y padeciendo los vecinos".

Al hilo de lo anterior, ha criticado que "se ha pasado de un Ayuntamiento activo, con capacidad de gestión y habilidad para atraer recursos, a un Ayuntamiento que vive en la desidia, que pierde oportunidades de avance y que prefiere dedicarse a la confrontación institucional". "El cambio era poner el Ayuntamiento de Baeza al servicio del interés del PP y no de la ciudad. Por eso renunciaron a la Clásica Jaén Paraíso Interior", ha reprochado.

El responsable socialista ha expuesto que "no hay ni un sola huella de gestión del Ayuntamiento y mucho menos de la Junta. Y si la hay, es negativa, como el recorte de las ayudas a Municipios Turísticos, el intento de cerrar su Oficina de Turismo o el voto en contra del PP de las enmiendas que presentó el PSOE a los Presupuestos de la Junta y que iban a suponer más inversiones para la ciudad". "Baeza ya sabe que el PP ni está ni se le espera", ha indicado, toda vez que ha afeado que "Moreno y el PP sólo se acuerdan de Baeza cuando tienen que recortar".

En este contexto, ha recordado la portavoz socialista, Lola Marín, acusó al alcalde de convertir el Ayuntamiento "en la sede de su partido y de utilizar las redes sociales institucionales para confrontar con el PSOE". Ante ello, Reyes le ha recomendado que "se deje de enfados y se ponga a solucionar los problemas reales de Baeza, que no invente bulos y que asuma sus errores", porque "todavía no ha dado explicaciones de por qué ha perdido 400.000 euros de fondos europeos por no presentar los papeles a tiempo".

De igual forma, ha invitado a la socialista a que "se dé un paseo y vea que no hay mantenimiento, que Baeza está sucia, que los polígonos parecen vertederos y los caminos rurales son lodazales". "Una vez que concluyan las obras que los socialistas dejamos proyectadas y pagadas, no hay más. No han sido capaces de poner en pie ni un solo proyecto", ha reprochado al equipo de gobierno municipal.

Por último, Marín ha incidido en que "hay vecinos que han fallecido esperando la Ley de Dependencia y que el Ayuntamiento no está reclamando nada al respecto a la Junta de Andalucía, como tampoco se ha quejado de la situación complicada de la sanidad y del centro de salud en la ciudad o del recorte en las ayudas a Municipios Turísticos".