SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha augurado este miércoles que el "modus operandi", el "patrón de comportamiento" del Ejecutivo del PP-A en su gestión, marcada por "irregularidades" e "ilegalidades", se va a "convertir en la macrocausa de (Juanma) Moreno Bonilla".

Así lo ha sentenciado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento, y al hilo de la contratación del exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán en la aseguradora privada Asisa apenas tres meses después de su renuncia a dicho alto cargo que mantenía en el Gobierno andaluz.

Ángeles Férriz ha criticado ese paso de un ex alto cargo de la Junta a una aseguradora "a la que ha beneficiado con 44 millones de euros, que se sepa hasta el momento", a "pegar un pelotazo", y que "nadie del Gobierno andaluz le ponga gravedad a este asunto" cuando, en opinión de la parlamentaria socialista, se trata de "un escándalo de primera magnitud".

La portavoz del Grupo Socialista ha apostillado que, "desgraciadamente, no es una cuestión aislada", y "el problema es que esto es un 'modus operandi', un patrón de comportamiento del Gobierno" del PP-A, y "esto se va a convertir en la macrocausa del señor Moreno Bonilla", ha augurado.

En esa línea, Ángeles Férriz ha subrayado que, aunque desde la Junta se lo "ponen difícil a la oposición que no está en connivencia con el Gobierno" andaluz para "acceder a la información" que solicitan, "cada vez que miramos donde nos dejan mirar descubrimos una irregularidad, una ilegalidad y un sinvergüenza".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por ello, ha considerado "normal" que desde el PP-A se posicionen en contra de constituir una comisión de investigación como la que ha solicitado el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz sobre las contrataciones de emergencia de la Consejería de Salud durante la pandemia de Covid-19, pero la portavoz socialista se ha preguntado si, "con los escándalos que no han parado de salir y el último escándalo del viceconsejero, de verdad el PP puede negarse a que se investigue" en el Parlamento.

Y es que, según ha continuado relatando Ángeles Férriz, desde el PSOE-A llevan "mucho tiempo denunciando que lo que está pasando" con el Gobierno de Moreno "es una cuestión muy grave", y "la mayoría absoluta" del PP-A "se ha convertido en una desvergüenza absoluta, y su Gobierno, en un nido de desfachatez, de impunidad, de indecencia".

"Parecen más una banda que un gobierno", ha afirmado la portavoz socialista, que ha aludido así a los casos de "directores de Turismo que se autoconceden ayudas millonarias; incompatibilidades de altos cargos, como el director de Pesca, que no dimite a pesar del dictamen de la Oficina Antifraude; contratos millonarios a dedo a empresas fantasmas que no tenían ni teléfono, ni trabajadores, ni domicilio", y "contratos exprés tumbados y denunciados por el Tribunal Constitucional porque no respetaban ni la más mínima legalidad".

Ángeles Férriz ha atribuido también al presidente de la Junta haber "urdido un sistema organizado para cargarse la sanidad pública y que sus amigos hagan negocio a costa de la salud y de la vida de los andaluces".

DENUNCIA DEL PSOE-A

De igual modo, ha insistido en defender que se constituya en el Parlamento autonómico una comisión de investigación como las acordadas en el Congreso y el Senado, para abordar "escándalos" como el del exviceconsejero, que forma parte, según ha agregado, de "la denuncia" que el PSOE-A va a "presentar" tras "meses" de trabajo, y que actualmente está en "un despacho penalista", según ha indicado, al tiempo que ha defendido que su partido ha querido "agotar todas las vías de solicitud de información a las que nos da derecho el reglamento" del Parlamento, "con nulo éxito", antes de interponer dicha denuncia.

La portavoz socialista ha insistido en acusar al Gobierno del PP-A de montar "un sistema de financiación de la sanidad privada a gran escala a costa de la salud, la vida y el bolsillo de los andaluces", y "con total inhumanidad, poniendo en riesgo la sanidad pública", ha abundado.

Ha agregado que el "pelotazo sanitario" de Moreno se articula en torno a "cuatro pasos", los de asignar primero "dinero a clínicas y hospitales privadas", a las que después mandan "pacientes" que se convierten en "clientes", y en tercer lugar a "profesionales" a quienes se les hizo "la vida imposible en el sistema sanitario público", y tras ello a cargos "directivos", según ha relatado.

"El pelotazo es redondo", ha aseverado la portavoz socialista, quien ha sostenido también que lo conocido hasta ahora son "las puntas del iceberg", porque "allá donde miremos existe el mismo proceder, el mismo 'modus operandi' de un gobierno que lo que ha hecho es urdir un sistema para beneficiar a sus amigos y para que otros hagan negocio a costa de lo público".

Tras señalar también que "todo apunta" a que Juanma Moreno "sigue la vía de su amiga" Isabel Díaz Ayuso --presidenta de la Comunidad de Madrid--, Ángeles Férriz ha anunciado que el Grupo Socialista va a pedir en el próximo Pleno del Parlamento "explicaciones" a la consejera de Salud, así como al titular de Turismo por los contratos de patrocinio de su departamento, y va a tratar de someter a votación su propuesta de creación de una comisión de investigación.

También ha indicado que el presidente del Gobierno andaluz "tiene que dar muchas explicaciones, porque en todas sus consejerías pasan cosas, se desvían fondos de lo público para dárselo a las privadas, por lo que "no entenderíamos" que la comisión de investigación solicitada por el PSOE-A no salga adelante, ha agregado la parlamentaria antes de advertir de que desde su grupo van a ser "extremadamente persistentes en que se investigue hasta el final el tema de los contratos irregulares a dedo, y muchísimo más después del último escándalo", ha remarcado.

A preguntas de los periodistas, Ángeles Férriz también ha dicho que no tiene "ninguna duda" de que en la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados por contrataciones de las administraciones públicas durante la pandemia será llamado a comparecer "parte del Gobierno andaluz", si bien no ha querido dar nombres concretos sobre quiénes serán los citados, al entender que eso le corresponde desvelarlo al Grupo Socialista en la Cámara baja, y "por respeto" a sus compañeros allí.