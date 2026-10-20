PSOE-A cederá al Frente Amplio el número 2 de sus candidaturas andaluzas al Senado el 29N salvo en Sevilla y Huelva

El secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez (i); la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A liderará las candidaturas con las que va a concurrir al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre desde las ocho provincias andaluzas, si bien cederá al Frente Amplio el número dos de esas listas salvo en Sevilla y Huelva, fruto del acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones para concurrir a dichos comicios a la Cámara alta "en toda España bajo una papeleta de coalición electoral".

Así lo ha explicado este martes la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que, a preguntas de los periodistas, ha detallado cómo se traducirá en las candidaturas andaluzas dicho acuerdo alcanzado a nivel nacional.

Montero ha indicado que "el acuerdo consiste en que, concurriendo con la misma papeleta de coalición electoral en todas las circunscripciones, en aquellas en las que los resultados anteriores arrojaban un solo senador" para el PSOE, "el número dos de esa lista lo pone Frente Amplio y el número tres lo pone el Partido Socialista".

"En las circunscripciones donde la victoria en la circunscripción planteaba que los tres senadores ya los tenía el PSOE, los tres los pone el Partido Socialista" en estos comicios, aunque "se concurre bajo la papeleta de la coalición electoral" con el Frente Amplio, ha precisado.

Montero ha indicado que, en Andalucía, esto se traduce en que "en las siete provincias que no son Sevilla, el número uno" de la lista al Senado "lo pone el PSOE, el número dos Frente Amplio, y el número tres el PSOE", con la excepción de Huelva, provincia por la que el PSOE obtuvo dos senadores en los anteriores comicios, y donde en la candidatura del 29N el número uno y el dos los pondrá el PSOE, mientras que el número tres se le cede al Frente Amplio.

En el caso de Sevilla, donde el PSOE ganó en las pasadas elecciones generales y obtuvo tres senadores, los números 1, 2 y 3 de la candidatura de los comicios del 29N los pondrá el Partido Socialista, según ha confirmado Montero.

POSIBLE ACUERDO ENTRE PP Y VOX PARA LAS LISTAS AL SENADO

Por otro lado, Montero ha criticado "la propuesta que están estudiando" desde el PP para llegar a un acuerdo con Vox de cara a las candidaturas que presenten ambos partidos al Senado en dichas próximas elecciones.

La dirigente socialista se ha preguntado si eso "significa que Vox concurra al Senado bajo las gaviotas" del PP, "con el logo" de dicho partido, "porque ya no se puede registrar coalición" electoral de cara al 29N al haber expirado el plazo para ello.

Montero ha sostenido que, si eso es así, se pondría "de manifiesto" su convicción de que "PP y Vox son indistinguibles, tan indistinguibles que no solamente son idénticos en las políticas, sino que no les importa o les da igual concurrir desde Vox bajo el logo del Partido Popular y, a la inversa, al Partido Popular incorporar a sus listas a integrantes de la ultraderecha declaradas".

De este modo se les caería a ambos partidos "la careta", y dicho acuerdo sería "la plasmación clara de que el PP y Vox son lo mismo", según ha abundado Montero, quien también ha señalado que le parece "inverosímil que Vox, una formación política que está en ascenso", y a la que "le interesa consolidar su marca, decida meterse bajo el logo del Partido Popular en una papeleta" conjunta al Senado.

EL CASO DEL PSOE DE PALENCIA

Por otro lado, a la vicesecretaria general del PSOE le han preguntado por lo sucedido en Palencia con dimisiones entre quienes iban a conformar la candidatura socialista al Congreso tras los cambios introducidos por la Comisión Federal de Listas y ratificados por el Comité Federal.

María Jesús Montero ha señalado que sobre este asunto "lo único" que tenía que decir es que "la paridad para el Partido Socialista es innegociable", y por eso también el PSOE-A planteó un cambio de orden en la lista del partido al Congreso por Jaén --promoviendo a Isabel Uceda como número uno en detrimento de Juan Francisco Serrano, que concurrirá como número dos--, para propiciar también esa paridad, que en la federación andaluza conciben que "no es sólo una cuestión de listas cremalleras", según ha remarcado.

Así, ha defendido que "la paridad tiene que reflejarse en que la visibilidad de los cabezas de lista cumplan con la paridad", y ha valorado que en esta convocatoria electoral se han dado "pasos adelante" en esta cuestión, y habrá "más mujeres que hombres encabezando listas" socialistas.

De este modo, Montero ha manifestado su "respeto a las decisiones que tomen otros", pero ha incidido en defender que, "para la dirección federal, la paridad es innegociable", y "no es un tema declarativo, es un tema de hechos", según ha zanjado.