El PSOE celebra la implantación de una hora sin ruido en la Feria de Guadix (Granada)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadix, Belén Porcel, en rueda de prensa. - PSOE GUADIX

GUADIX (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha celebrado la implantación de una hora sin ruido en la Feria de Guadix (Granada), una iniciativa que tiene como objetivo favorecer la participación de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que el grupo municipal socialista ya propuso el año pasado.

Según han destacado los socialistas en un comunicado, la idea de poner en marcha esta hora silenciosa se recogió en una moción de este grupo presentada el año pasado al pleno en la que, entre otras medidas, se incluía un conjunto de iniciativas para hacer más inclusiva la Feria de Guadix.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento accitano, Belén Porcel, ha lamentado que el grupo de gobierno de Jesús Lorente (PP) rechazara entonces la iniciativa socialista que, si embargo, sí ha aceptado este año al presentarla Vox.

"Hemos perdido un año y, sobre todo, ha perdido la ciudadanía accitana, especialmente las personas con diferentes capacidades, que no han podido disfrutar antes de esta hora silenciosa en la feria", ha añadido Porcel.

La portavoz socialista se ha dirigido a Jesús Lorente para recordarle que "un alcalde que antepone sus intereses partidistas a los de su ciudad no es un buen alcalde".

"La política debe estar más allá de intereses partidistas", ha insistido Belén Porcel para resaltar que, desde el PSOE de Guadix, "si hay una iniciativa buena para nuestra tierra, siempre la vamos a apoyar".

Para la portavoz del PSOE, con esta actitud, el regidor, "que en el anterior pleno dijo al grupo socialista que no apoyaría sus iniciativas, solo demuestra que no gobierna para todos y todas".