PSOE cifra en un 11% las inversiones provincializadas ejecutadas en Jaén por la Junta en 2024

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cifrado en un once por ciento las inversiones provincializadas que comprometió la Junta en Jaén para 2024. Según datos oficiales de la Consejería de Hacienda, a 30 de noviembre de 2024, a sólo un mes de terminar el año, las inversiones ejecutadas en la provincia de Jaén ascendían a "unos pírricos" 36 millones de euros, "muy lejos de los 325 millones que había prometido Moreno Bonilla".

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha señalado que en 2024, "el PP volvió a tomarle el pelo a la provincia de Jaén, anunciando una lluvia de millones de la que se han dejado el 89% sin ejecutar a 30 días de acabar el año".

Ha añadido en un comunicado que los datos globales desde que gobierna Juanma Moreno "también son desoladores", puesto que de los 1.400 millones de euros presupuestados para Jaén, "la Junta sólo ha ejecutado realmente 225 millones de euros, un ridículo 16% después de seis años de gobierno del PP" en Andalucía.

Gámez ha reprochado a la Junta de Andalucía que "venda con fuegos artificiales inversiones extraordinarias que luego no llegan" con el único objetivo de "engañar a la gente y hacerles ver que hay una gestión y un compromiso con Jaén que no existen realmente". "Es todo humo, un brutal ejercicio de propaganda y autobombo que Moreno Bonilla paga con dinero público de todos los andaluces", ha dicho Gámez.

En este punto, ha subrayado que "es imposible que pueda haber una inversión ejecutada más alta en la provincia de Jaén cuando no hay ni un solo proyecto potente emblemático que la Junta haya puesto en marcha en esta tierra".

"Es difícil que la inversión sea más alta cuando no se está construyendo ni un solo kilómetro de autovía, no se ha puesto ni un solo ladrillo de la Ciudad Sanitaria, no han puesto a funcionar el tranvía, no han impulsado las áreas logísticas de Linares, Andújar y Bailén, ni han comenzado obra alguna para los distribuidores de la capital, por citar sólo algunos ejemplos", ha enumerado la parlamentaria socialista.

En opinión de Gámez, "la única buena noticia" es que ya ha empezado "la cuenta atrás" para poner fin al Gobierno de Juanma Moreno, puesto que el PSOE-A "está empezando a levantar un proyecto ganador de la mano de María Jesús Montero" y en el propio PP "saben que tienen los meses contados".