PSOE-A comparte voces de jóvenes andaluzas para concienciar ante nuevas formas de violencia de género en víspera del 25N

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía difundirá durante este fin de semana diversos audiogramas de unos segundos de duración cada uno protagonizados por "voces andaluzas contra la violencia de género", en el marco de su campaña con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres que se conmemora este lunes, 25 de noviembre.

Con motivo de esta jornada, el PSOE andaluz ha lanzado una campaña que, bajo el lema 'Sí, es violencia. Ponle voz', busca "denunciar la violencia machista en sus nuevos formatos, con gran incidencia en el entorno digital y de fuerte repercusión especialmente entre las mujeres más jóvenes", según informó el partido en una nota este pasado jueves.

En el marco de esta iniciativa, y en vísperas del 25N, el PSOE-A compartirá por redes sociales audiogramas relacionados con las "nuevas formas de violencia", así como difundirá el foro sobre igualdad que, también ese día, organizó el 'Gobierno Alternativo' de los socialistas andaluces diseñado por el secretario general, Juan Espadas, en Córdoba, según han explicado a Europa Press fuentes socialistas.

Así, en uno de los audiogramas se puede escuchar a una chica contando su experiencia tras salir de fiesta un día y acabar en casa de un chico que "no paraba de presionarme" para que se quedara esa noche con él, y reivindicando que "no es no", y que ha aprendido que así lo puede decir "en cualquier momento".

Otro de los cortes de audio difunde el concepto de "gaslighting". "Cada vez que discutía con mi exnovio, le daba la vuelta a la tortilla para hacerme creer que estaba loca y no tenía razón. Hoy sé que no estoy loca; es violencia machista y tiene un nombre, gastlighting", se oye en la 'voz en off' de la pieza.

Un tercer audiograma se centra en el "menosprecio en el trabajo", a partir del relato de una joven que explica que tiene "dos carreras, un máster" y trabaja en un bufete de abogados "desde hace ya cinco años". "Todavía hay gente que piensa que gano los juicios porque soy guapa y no por mis conocimientos: antes me callaba, hoy sé que hay violencia y son muchas las mujeres que la sufren", cuenta la protagonista de esta pieza.

El concepto de 'mansplaining' centra otro de los audiogramas que el PSOE-A va a compartir por sus redes sociales con motivo del 25N, y en el que se escucha a otra chica contar que "no sabía qué era" ese concepto "hasta que en mi trabajo, cada vez que aportaba algo, un compañero me corregía sin sentido alguno". "Hoy sé que eso también es violencia", asevera la joven.

Al margen de estas iniciativas, representantes socialistas tienen previsto participar este lunes, 25 de noviembre, y como cada año, en las concentraciones y movilizaciones por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres en toda la comunidad, junto al movimiento feminista y los colectivos de mujeres, según han confirmado desde el PSOE-A.