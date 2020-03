PSOE-A constata con sindicatos de la huelga educativa que hay que seguir "unidos" contra el decreto de escolarización

una delegación socialista encabezada por el portavoz del Grupo Parlamentario, José Fiscal (c), y la portavoz de Educación, Beatriz Rubiño (d), se reúne con representantes de los sindicatos convocantes de la huelga educativa. En el Parlamento de Andalucía,

una delegación socialista encabezada por el portavoz del Grupo Parlamentario, José Fiscal (c), y la portavoz de Educación, Beatriz Rubiño (d), se reúne con representantes de los sindicatos convocantes de la huelga educativa. En el Parlamento de Andalucía, - María José López - Europa Press

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz han mantenido este jueves una reunión con miembros de los sindicatos convocantes de la huelga educativa de este pasado miércoles, 4 de marzo, en la que han compartido que hay que seguir "unidos" contra el decreto de escolarización aprobado por el Consejo de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) y situado en el origen de la protesta.

Así lo ha trasladado en una atención a medios la portavoz de Educación del Grupo Socialista, Beatriz Rubiño, presente en esta reunión, desarrollada en el Parlamento, entre una delegación socialista encabezada por el portavoz del grupo, José Fiscal, con representantes de las secciones de educación de los sindicatos UGT, CSIF, ANPE y Ustea, así como de la Codapa, el Frente de Estudiantes y Asadipre.

Rubiño ha subrayado que, "por primera vez", los sindicatos convocantes de la huelga "se han plantado ante el Gobierno andaluz y el consejero de Educación", Javier Imbroda, y "han dicho 'no' al decreto de escolarización y al cierre de unidades públicas".

La portavoz socialista ha cifrado en "más de un 80%" el seguimiento de la huelga en Secundaria, "más del 60% en Primaria" y "sobre el 50% en Personal de Administración y Servicios", si bien ha estado "incluso por encima en algunas provincias como Granada", según ha apostillado.

Estas cifras contrastan con las esgrimidas este miércoles por la Junta, cuyo consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, cifró en "apenas el 15%" el seguimiento de la huelga entre el profesorado andaluz, apoyándose en datos del sistema 'Séneca' actualizados a las 14,00 horas.

A preguntas de los periodistas sobre la diferencia de la cifra de seguimiento entre la aportada por la Junta y la de los sindicatos, la portavoz socialista ha llamado la atención acerca de que "hay muchos centros que dan sus clases por la tarde" --centros de Bachillerato, conservatorios o de enseñanza de adultos--, y, al hilo, ha aseverado que "una huelga que dura 24 horas no puede ofrecer datos oficiales a las dos de la tarde, porque los profesores que no han ido a clase por la tarde no están contabilizados".

Además, ha subrayado que "estamos acostumbrados a un gobierno que miente e inventa", y que Bendodo es "una fábrica imparable de noticias 'fake'", por lo que el Grupo Socialista "tiene muy claro que, entre las mentiras del Gobierno de Juanma Moreno y la voz de los sindicatos se va a quedar con la de los sindicatos, porque es la voz de la gente, la voz de las familias, de la gente que ayer salió a la calle con pancartas diciendo 'no' al decreto y al cierre de unidades públicas".

Al respecto, Rubiño ha destacado que "60.000 personas" se dieron cita "en las calles de las ocho provincias" andaluzas en manifestaciones que fueron "masivas" en algunas de ellas como Granada, Sevilla y Málaga, por lo que ha pedido al Gobierno andaluz que "no manipule ni tergiverse, porque las imágenes están claras" sobre esas movilizaciones.

"Toda la comunidad educativa ha dicho que (el decreto de escolarización) es una norma que no hacía ninguna falta en Andalucía", según ha enfatizado la parlamentaria del PSOE-A, que ha insistido en tachar de "misil contra la línea de flotación de la educación pública en Andalucía" el citado decreto "porque va a provocar un disparo de la demanda social en centros concertados que empezarán a concertar nuevas unidades educativas".

En esa línea, ha criticado la "hoja de ruta" del actual Gobierno andaluz "indolente y cínico" que "solamente quiere favorecer los intereses privados" y que "ya está clara y publicada" en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

"SOBERBIA" DE IMBRODA

Rubiño ha afeado también la "soberbia" del consejero de Educación que, este miércoles, "le impedía hacer examen de conciencia, autocrítica y reconocer que, cuando 60.000 personas salen a la calle y sindicatos de toda ideología se unen para decir 'no' a una decisión del Gobierno, es porque algo se está haciendo mal", según ha manifestado.

Para la dirigente socialista, Imbroda reveló este miércoles "su nerviosismo" y que "le están moviendo su silla en San Telmo" --"atornillada por la extrema derecha"--, de forma que "es incapaz de defender una norma que ha puesto en contra a todo el mundo".

Rubiño ha aseverado que el Grupo Socialista tiene "muy claro que la defensa de lo público va a ser el eje vertebrador de nuestra labor de oposición durante el resto de la legislatura, tanto en el decreto como en cualquier medida que estamos seguros de que vendrá más adelante que pueda poner en peligro las unidades de centros educativos", porque, "si hay un vehículo que nos iguala a todos en esta tierra y ha sido una de las banderas del PSOE, ha sido la educación pública", según ha sentenciado.

Finalmente, ha concluido advirtiendo de que "el impacto de este decreto probablemente no se vea en el curso 2020-21, sino en el 2021-22, que va a coincidir con periodo electoral", y "entonces veremos cómo las unidades que han sido mucho más demandadas en la concertada van a ir ampliando y se va a ir generando negocio" al tiempo que "se vacían las aulas de los centros públicos".